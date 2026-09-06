El duro choque de Charles Lecrerc en el GP de Monza de la Fórmula 1

Charles Lecrerc y un fuerte accidente en el GP de Monza.

En un comienzo accidentado, Charles Lecrerc debió abandonar en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 después de un duro choque contra el muro.

El monegasco perdió el control de su Ferrari en la tercera vuelta y sufrió un fuerte impacto. El auto quedó destrozado pero el piloto pudo salir por sus propios medios sin lesiones.

La carrera se detuvo ya que los comisarios decidieron que haya bandera roja para poder retirar el auto de Lecrerc. El arranque de Ferrari fue una pesadilla ya que en la largada Lewis Hamilton perdió varios puestos al querer pasar al propio Lecrerc.

¡PÉSIMO ARRANQUE PARA FERRARI EN CASA! Charles Leclerc perdió el control de su monoplaza en la curva y sufrió un fuertísimo choque contra el muro.



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Al clasificar 3° y 4°, Ferrari tenía la ilusión de hacer una buena carrera y sumar muchos puntos. Hamilton bajó al 10° tras el despiste inicial pero luego subió al 8° y es la esperanza del equipo.

Franco Colapinto, que largó 7°, pudo avanzar al 4° lugar y saldrá de esa posición en la reanudación. George Russell le arrebató el liderazgo a Pierre Gasly que está segundo.