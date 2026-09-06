Ocultaron garrafas con un «tóxico mortal» y dos bomberos terminaron hospitalizados tras un incendio en Plottier

Un operativo de rutina para extinguir un incendio de pasturas estuvo a punto de desatar una tragedia en la localidad de Plottier. Dos efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios debieron recibir asistencia médica urgente luego de entrar en contacto con una sustancia altamente peligrosa que permanecía oculta bajo restos de nylon y plantines agrícolas.

El incidente ocurrió el viernes 4 de septiembre en un predio ubicado en la calle Candolle al 5000. La primera dotación que arribó al lugar para contener las llamas se encontró con cilindros de gas con un potente plaguicida letal en su interior. La situación generó un fuerte repudio por parte de la jefatura de bomberos ante el ocultamiento de información vital para la seguridad del personal de emergencias.

El hallazgo del químico letal entre las llamas

Al llegar al sector de la emergencia, el fuego consumía pastizales secos, una cubierta de nylon y desechos de plantines de frutillas. A medida que las llamas destruyeron el material plástico, los bomberos descubrieron varias garrafas de color verde y amarillo, y constataron el estallido previo de al menos una de ellas. Pese a las consultas del personal de rescate, los empleados presentes en el predio evitaron brindar precisiones sobre el contenido de los envases.

Frente al riesgo de nuevas explosiones, los efectivos procedieron a enfriar los recipientes metálicos, momento en el cual sintieron ardor en los ojos y picazón intensa en las vías respiratorias y en las zonas del cuerpo expuestas al ambiente.

Una vez disipado el humo denso, los especialistas lograron observar las etiquetas de materiales peligrosos adheridas a los cilindros. La sustancia correspondía a bromuro de metilo, con el código de identificación ONU 1581. Este gas incoloro e inodoro es un plaguicida y fumigante agrícola clasificado como un tóxico de nivel mortal, indicaron desde bomberos.

Foto: Gentileza.

A raíz del contacto directo con este químico, dos efectivos requirieron traslado inmediato al Hospital de Plottier. En el centro de salud, los médicos les suministraron suero y corticoides, además de aplicarles un lavaje general de ojos y de las áreas dérmicas afectadas.

El repudio de bomberos voluntarios

La gravedad del episodio motivó la intervención directa de la directora de Medio Ambiente y de las autoridades de Defensa Civil del municipio. Actualmente, los bomberos afectados se encuentran fuera de peligro, gracias a que las ráfagas de viento facilitaron la rápida dispersión del producto tóxico en el aire.

Carlos Mansilla, comandante general y jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, denunció públicamente el ocultamiento del material y la falta de información por parte de los trabajadores del predio, una negligencia que puso en riesgo la vida de los rescatistas.