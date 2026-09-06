Flan sin caramelo: la receta fácil y cremosa que se prepara con pocos ingredientes

Si tenés ganas de preparar un postre casero, pero querés evitar el paso de hacer caramelo, este flan es una opción simple, económica y deliciosa. Se prepara con pocos ingredientes y queda suave, cremoso y con esa textura clásica que nunca falla.

Además, es una receta ideal para tener lista con anticipación y servir bien fría después del almuerzo o la cena.

Ingredientes

4 huevos

500 ml de leche

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: ralladura de limón o naranja

Preparación

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien, sin necesidad de incorporar demasiado aire. Agregar la leche y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Si se desea, sumar un poco de ralladura de limón o naranja para darle más sabor. Verter la mezcla en una flanera o fuente apta para horno, previamente enmantecada. Colocar el molde dentro de una fuente más grande y cocinar a baño María, en horno precalentado a 160-170 °C, durante aproximadamente 45 a 55 minutos. Para comprobar que está listo, introducir un cuchillo o palillo en el centro: debe salir casi limpio, aunque el flan todavía puede tener un leve movimiento en el centro. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante al menos 3 horas antes de servir.

El secreto para que quede bien cremoso

La clave está en cocinar el flan a temperatura moderada y evitar que la preparación hierva. El baño María permite una cocción más pareja y ayuda a conseguir una textura suave, sin que el huevo quede demasiado firme.

Como no lleva caramelo, se puede acompañar con dulce de leche, crema, frutas frescas o simplemente servirlo solo.