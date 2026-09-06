Flan sin caramelo: la receta fácil y cremosa que se prepara con pocos ingredientes
Una receta fácil, económica y cremosa para disfrutar de un clásico de la cocina casera sin preparar caramelo.
Si tenés ganas de preparar un postre casero, pero querés evitar el paso de hacer caramelo, este flan es una opción simple, económica y deliciosa. Se prepara con pocos ingredientes y queda suave, cremoso y con esa textura clásica que nunca falla.
Además, es una receta ideal para tener lista con anticipación y servir bien fría después del almuerzo o la cena.
Ingredientes
- 4 huevos
- 500 ml de leche
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Opcional: ralladura de limón o naranja
Preparación
- En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien, sin necesidad de incorporar demasiado aire.
- Agregar la leche y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
- Si se desea, sumar un poco de ralladura de limón o naranja para darle más sabor.
- Verter la mezcla en una flanera o fuente apta para horno, previamente enmantecada.
- Colocar el molde dentro de una fuente más grande y cocinar a baño María, en horno precalentado a 160-170 °C, durante aproximadamente 45 a 55 minutos.
- Para comprobar que está listo, introducir un cuchillo o palillo en el centro: debe salir casi limpio, aunque el flan todavía puede tener un leve movimiento en el centro.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante al menos 3 horas antes de servir.
El secreto para que quede bien cremoso
La clave está en cocinar el flan a temperatura moderada y evitar que la preparación hierva. El baño María permite una cocción más pareja y ayuda a conseguir una textura suave, sin que el huevo quede demasiado firme.
Como no lleva caramelo, se puede acompañar con dulce de leche, crema, frutas frescas o simplemente servirlo solo.
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