Franco Colapinto quedó último en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: a qué hora es la clasificación

Este sábado Franco Colapinto corre la clasificación en el GP de Países bajos. Foto: Gentileza NA.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos. Con su A525 en el circuito de Zandvoort, no logró este sábado continuar con la buena actuación que tuvo ayer en la FP1 y FP2. Lideró nuevamente el británico de McLaren, Lando Norris. Se viene la clasificación.

Lando Norris, estuvo escoltado en la práctica libre 3 por su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.

Cómo fue la actuación de Franco Colapinto en la práctica libre 3

El joven piloto oriundo de Pilar entró en la práctica libre a los ocho minutos de comenzada y con neumáticos duros pero, tras trece minutos con estas gomas, Colapinto volvió a los boxes siendo el sexto mejor tiempo.

Luego de diez minutos en los pits, el argentino volvió a la pista con neumáticos duros pero ya en la décimoctava posición, muy cerca de su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, que finalizó anteúltimo.

Colapinto volvió a los boxes a falta de 18 minutos y retomó la práctica con gomas blandas, con las que terminó la práctica libre en el último lugar con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Norris.

El cronograma de prácticas libres, clasificación, y carrera en el GP de Países Bajos

La actividad en el GP Países Bajos inició este vierne con la practica libre 1 y 2.

Este sábado continuó con la práctica libre 3. A las 10 comenzará la clasificación.

Dónde ver a Franco Colapinto en vivo en el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se puede ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia.

Noticias Argentinas