Fue gran amigo de Reutemann, admira a Fangio y elogia a Colapinto: la leyenda brasileña que no se pierde una carrera

Ícono de la época romántica de la F1, Emerson no se pierde un solo GP de F1 en Brasil.

Su figura es inconfundible. A los 79 años, Emerson Fittipaldi sigue despertando suspiros, elogios y admiración cada vez que se presenta en un paddock de Fórmula 1. Y por supuesto, el GP de Brasil de 2026 no fue la excepción.

Una leyenda del automovilismo brasileño. Dos veces campeón del mundo, Emerson fue una de las principales figuras de la época romántica de la F1. Aquellos años 70’, según el relato de los protagonistas, fue mágica pero también muy peligrosa; la muerte, por desgracia, era algo bastante común.

El menor de los hermanos (Wilson, también compitió en la máxima), alcanzó la gloria en las temporadas 1972 (Lotus) y 1974 (McLaren), siendo el primer brasileño en lograr dicho halago. Éxitos que lo llevaron a la inmortalidad en la historia del deporte brasileño.

Ello explica que cincuenta años después, su presencia sigue causando furor. Emerson no se pierde una sola carrera en su país natal, que lo vio ganar la primera competencia disputada en el circuito de Interlagos (1973).

En diálogo con Río Negro, Fittipaldi recordó a su gran amigo Carlos Alberto Reutemann, compañero de pista en los 70’, y aseguró que viajará al país para homenajear a Juan Manuel Fangio, a quien, por sus palabras, admira profundamente.

“Fui muy amigo de Lole y de toda su familia. Y además estaré en Balcarce en dos semanas conmemorando los 40 años de la creación del museo del gran maestro, Juan Manuel Fangio”, comenzó diciendo.

No pudo faltar una breve pero concreta reflexión del bicampeón del mundo sobre el crédito argentino, Franco Colapinto, a quien ve progresar y consolidarse paulatinamente en la F1.

“Colapinto mejoró mucho este año, ha hecho muy buenas carreras y se ha mostrado muy competitivo. Está cada vez más equilibrado. En los últimos grandes premios, cuando Alpine mejoró, él también pudo dar un salto. Ojalá sea una previsión de algo importante para el año que viene”, aseguró.

Para finalizar, Emerson, que junto a su hermano Wilson montaron durante años la escudería Copersucar en la F1 (corrió allí desde 1976 a 1980), destacó la gran pasión argentina por el automovilismo y la comparó con la que se vive en Brasil.

“Los hermanos argentinos son muy duros en la competición. Sabemos que todos los fines de semanas hay carreras por todas partes de su país. Esa pasión Argentina es igual a la nuestra, es algo nacional. Somos iguales en ese sentido”, concluyó.