Independiente derrotó a Peñarol y sigue en la zona alta de la Liga Femenina de básquet
En La Caldera, las Rojas ganaron por 63-58, con Sofía Cabrera (21 puntos) como gran figura.
Independiente de Neuquén sigue con su firme andar en la Liga Femenina de básquet y venció a Peñarol de Mar del Plata en La Caldera. Fue un trabajado 63-58, para lograr la quinta victoria en seis partidos y sostener el gran arranque en la Conferencia Sur.
Luego del impacto ante Boca era clave sostener la localía y las dirigidas por Gabriel Del Egido lo cumplieron. Las Xeneizes, con marca de 6-1 y las neuquinas, con 5-1, marcan el pulso y miran a todas desde arriba en la competencia nacional.
Gran comienzo de las Rojas
Independiente comenzó mejor sacó distancias en el marcador. Valentina Numa y Josefina Torruella golearon parejo, la defensa funcionó y por eso no sorprendió el 20-9 del primer parcial. En el segundo, Peñarol encontró respuestas de la mano de Débora Coli, el local respondió con Sofía Cabrera y, camino a vestuarios, el tablero marcó 36-24.
Milrayitas por el milagro, locales resistentes
La visita salió decidida a cambiar la historia después del entretiempo y tuvo una gran reacción. Coli como referencia ofensiva y los aportes de Regina Carosio y Celeste Selent, las Milrayiras se quedaron con el tercero por 18-12 y se pusieron en partido.
En el último segmento, Independiente supo manejar los tiempos, sostuvo la diferencia en los momentos complicados y además recuperó gol para abrochar una nueva victoria y seguir en modo “sorpresa”.
Las figuras de la cancha
Cabrera cerró su gran partido con 21 puntos y fue muy bien acompañada por Torruella (19) y Numa (11), mientras que otra vez fue vital el aporte rebotero de Jacqueline Soto, con 11. En la visita sobresalieron Regina Carosio y Coli, con 14 y 13 puntos, respectivamente.
La próxima función de Independiente será ni más ni menos que el duelo neuquino, ante Biguá, el jueves 12 de noviembre, a las 21 y en El Nido.
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