Independiente derrotó a Peñarol y sigue en la zona alta de la Liga Femenina de básquet

Cabrera fue la gran figura de las Rojas en la quinta victoria de la temporada. (Prensa Independiente)

Independiente de Neuquén sigue con su firme andar en la Liga Femenina de básquet y venció a Peñarol de Mar del Plata en La Caldera. Fue un trabajado 63-58, para lograr la quinta victoria en seis partidos y sostener el gran arranque en la Conferencia Sur.

Luego del impacto ante Boca era clave sostener la localía y las dirigidas por Gabriel Del Egido lo cumplieron. Las Xeneizes, con marca de 6-1 y las neuquinas, con 5-1, marcan el pulso y miran a todas desde arriba en la competencia nacional.

Festejar, la costumbre de las Rojas en la Liga. Ahora se viene el duelo neuquino con Biguá. (Prensa Independiente)

Gran comienzo de las Rojas

Independiente comenzó mejor sacó distancias en el marcador. Valentina Numa y Josefina Torruella golearon parejo, la defensa funcionó y por eso no sorprendió el 20-9 del primer parcial. En el segundo, Peñarol encontró respuestas de la mano de Débora Coli, el local respondió con Sofía Cabrera y, camino a vestuarios, el tablero marcó 36-24.

Milrayitas por el milagro, locales resistentes

La visita salió decidida a cambiar la historia después del entretiempo y tuvo una gran reacción. Coli como referencia ofensiva y los aportes de Regina Carosio y Celeste Selent, las Milrayiras se quedaron con el tercero por 18-12 y se pusieron en partido.

En el último segmento, Independiente supo manejar los tiempos, sostuvo la diferencia en los momentos complicados y además recuperó gol para abrochar una nueva victoria y seguir en modo “sorpresa”.

Las figuras de la cancha

Cabrera cerró su gran partido con 21 puntos y fue muy bien acompañada por Torruella (19) y Numa (11), mientras que otra vez fue vital el aporte rebotero de Jacqueline Soto, con 11. En la visita sobresalieron Regina Carosio y Coli, con 14 y 13 puntos, respectivamente.

Soto es clave en el juego interno y lo ratificó ante las marplatenses. (Prensa Independiente)

La próxima función de Independiente será ni más ni menos que el duelo neuquino, ante Biguá, el jueves 12 de noviembre, a las 21 y en El Nido.