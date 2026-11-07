Wanda Nara denunció a Mauro Icardi: qué se sabe del operativo policial en Nordelta y la investigación judicial

La empresaria y conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi quedaron involucrados en un nuevo conflicto familiar ocurrido durante la tarde del viernes 6 de noviembre en Nordelta, partido de Tigre. El episodio motivó la intervención de efectivos policiales, personal de emergencias médicas y autoridades judiciales, que iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, a partir de información difundida por el programa LAM (América TV), la conductora debió interrumpir las grabaciones de MasterChef Celebrity, en Telefe, tras recibir una comunicación relacionada con una situación familiar. Posteriormente se trasladó hasta la vivienda del futbolista, ubicada en un barrio privado de Nordelta.

Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta

De acuerdo con la información difundida por distintos medios nacionales, la llegada de Wanda Nara al domicilio de su expareja derivó en una discusión que requirió la intervención de personal de seguridad y efectivos policiales.

En el lugar también se presentó una ambulancia, mientras que las autoridades comenzaron a reunir información sobre las circunstancias que originaron el episodio.

El conflicto se habría producido en el marco de una situación familiar que involucra a una de las hijas menores de edad de la expareja. Por tratarse de una niña, corresponde preservar su intimidad y evitar la difusión de detalles sobre su situación personal.

La Justicia investiga una denuncia por presuntas lesiones

Tras la intervención policial, tomó participación la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci.

Según la información publicada por medios nacionales que accedieron al parte policial, se iniciaron actuaciones judiciales por presuntas lesiones, se dispuso recibir declaración testimonial a Wanda Nara y se ordenó una evaluación médico-legal.

Asimismo, se notificó a Mauro Icardi sobre la formación de la causa.

La existencia de una investigación judicial no implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados ni determina responsabilidades penales. Será la Justicia la encargada de establecer lo ocurrido a partir de las pruebas y declaraciones incorporadas al expediente.

Qué se sabe sobre la investigación judicial

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Wanda Nara prestó declaración acompañada por sus representantes legales.

También trascendió que Icardi permaneció en su domicilio durante parte del procedimiento y que, según el parte policial difundido, no accedió inicialmente a entrevistarse con los efectivos que intervinieron.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no se conocen conclusiones judiciales definitivas sobre las circunstancias denunciadas.

El episodio vuelve a poner bajo atención pública el conflicto familiar y judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi desde su separación.

Sin embargo, más allá de la repercusión mediática, el caso requiere especial prudencia por la participación de personas menores de edad y por la existencia de actuaciones judiciales en curso.

Hasta el momento, no se informó una resolución judicial definitiva sobre los hechos investigados.