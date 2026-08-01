Fuerte comunicado de la UEFA contra Gianni Infantino: «Ha perdido la confianza del mundo del futbol»

La propuesta de Gianni Infantino de vender los derechos del Mundial ha tenido muy poca vida. Tras conocerse este inusual proyecto, la respuesta negativa comandada por la UEFA fue tan fuerte que esta idea se dio de baja tan solo unos días después.

Luego de que la FIFA diera marcha atrás con la iniciativa, la UEFA celebró esta decisión y apuntó fuerte contra el mandamás del ente internacional. A través de un comunicado, la federación europea afirmó que «acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones a manos privadas» y la describió como «una victoria para todo el fútbol«.

Luego, tiró munición pesada contra Infantino: «El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente«. Además, resaltaron que «la actual dirección no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol«.

Además, aclararon que el ente internacional de futbol tiene el poder económico para ayudar a las asociaciones de todo el mundo: «Hay reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol«.

Más adelante, también advirtieron a la FIFA y avisaron que habrá una investigación: «No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas«.