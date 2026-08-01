Crisis migratoria en España: cómo es la barrera que colocó el Gobierno para frenar el paso desde Marruecos

España comenzó la instalación de una barrera flotante en el espigón del Tarajal, en Ceuta, luego de la crisis migratoria que provocó el ingreso de aproximadamente 60.000 personas desde Marruecos.

La medida forma parte del refuerzo de seguridad dispuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar nuevos cruces irregulares por vía marítima.

La decisión fue adoptada después de una de las mayores oleadas migratorias registradas en la ciudad. Según las autoridades españolas, la mayoría de los migrantes ya regresó a Marruecos, mientras continúan los operativos de vigilancia y asistencia en la zona fronteriza.

El episodio reavivó el debate sobre la política migratoria europea y la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Mientras España defendió la cooperación con Marruecos y las medidas adoptadas para contener la situación, varios países del bloque reclamaron una respuesta coordinada ante una de las mayores crisis migratorias registradas en Ceuta en los últimos años.

Còmo es la barrera que colocó España para frenar el paso

La nueva barrera consiste en una estructura neumática flotante de 500 metros de longitud, instalada sobre el agua frente al espigón del Tarajal, uno de los principales puntos utilizados por quienes intentan ingresar a Ceuta nadando desde territorio marroquí.

El sistema posee una parte visible que sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del mar y otra sección sumergida de hasta un metro de profundidad, diseñada para dificultar el paso por debajo de la estructura. Además, incorpora una primera línea de boyas fondeadas suministradas por la Armada española.

La barrera cubrirá la zona costera de la localidad española (Foto: gentileza)

La infraestructura también contempla un canal destinado a la circulación de las embarcaciones de la Guardia Civil, que tendrán a su cargo la vigilancia permanente de la barrera. El Gobierno aseguró que, tras su instalación y el despliegue de fuerzas de seguridad, las entradas irregulares se detuvieron por completo durante la última jornada.

Junto con la colocación de la barrera, España mantiene un importante operativo terrestre y marítimo con efectivos de la Guardia Civil, el Ejército, Salvamento Marítimo y la cooperación de las autoridades marroquíes para controlar la frontera y asistir a quienes permanecen en la zona.

La crisis migratoria dejó un elevado número de víctimas fatales. Las autoridades españolas confirmaron que al menos 67 personas murieron durante los intentos de cruce, principalmente por ahogamientos y avalanchas registradas en el espigón fronterizo, mientras continúan las tareas de búsqueda en el mar.

Con información de Clarín y El País