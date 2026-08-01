Elecciones 2027: qué definieron las provincias de la Patagonia sobre el calendario electoral

El calendario electoral para 2027 comenzó a tomar forma con más de un año de anticipación. Tras el Mundial, distintos gobernadores aceleraron las definiciones sobre sus cronogramas y, hasta el momento, al menos ocho provincias manifestaron su intención de separar las elecciones provinciales de las nacionales.

La Casa Rosada buscará avanzar con la reforma política y la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), en el año previo a las elecciones nacionales.

Elecciones 2027: qué definieron varias provincias sobre la posible reforma

La primera provincia en oficializar una fecha fue Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que los comicios provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027, una decisión que, según el Gobierno nacional, fue coordinada y no altera la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

En el resto del país, las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y San Juan también avanzan con la intención de separar sus elecciones locales del calendario nacional. Los gobiernos provinciales sostienen que esta modalidad permite centrar el debate en los temas propios de cada distrito y evitar que la discusión quede condicionada por la campaña presidencial.

Algunas provincias de peso electoral como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no oficializaron su cronograma. Las definiciones dependerán, en gran medida, de la evolución de la reforma política que impulsa el Gobierno nacional y de la eventual suspensión de las elecciones primarias (PASO), un factor que podría modificar el calendario electoral de todo el país.

En paralelo, el oficialismo nacional continúa negociando acuerdos políticos con distintos gobernadores y trabaja en el Congreso para aprobar la reforma política. La estrategia busca despejar el calendario electoral de 2027, mientras cada provincia define el momento más conveniente para renovar sus autoridades y preservar la dinámica de sus elecciones locales.

Elecciones 2027: qué definieron las provincias de la Patagonia

En la Patagonia, el panorama presenta distintas situaciones. En Chubut, el gobernador Ignacio Torres analiza convocar a elecciones entre julio y agosto, mientras que Neuquén mantiene la tradición de desdoblar los comicios y prevé una posible convocatoria para agosto bajo la gestión de Rolando Figueroa.

En Tierra del Fuego, la Constitución provincial obliga a realizar las elecciones en una fecha distinta de las nacionales, por lo que el desdoblamiento está prácticamente asegurado, aunque todavía no fue oficializado el cronograma definitivo.

Por su parte, Río Negro mantiene la intención política de conservar el esquema de elecciones separadas de las nacionales. Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck aún no confirmó una fecha para la convocatoria, a la espera de mayores definiciones sobre el escenario político nacional.

El caso de Santa Cruz continúa sin definiciones oficiales. La administración de Claudio Vidal todavía no anunció si adelantará los comicios provinciales o si mantendrá el calendario junto a las elecciones nacionales, una decisión que dependerá también del desarrollo de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Con información de NA