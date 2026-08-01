Vuelos demorados a Neuquén y Bariloche por el temporal de tormentas que azotó a Buenos Aires: cuáles son los servicios afectados

Cerca de una veintena de vuelos en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza se vieron afectados por la tormenta que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el viernes por la tarde. La situación generó largas horas de espera y aglomeraciones de pasajeros que regresan a sus localidades por el fin del receso invernal.

El impacto de la tormenta en Buenos Aires

En Aeroparque, según la información difundida, fueron cancelados siete vuelos: cuatro de Aerolíneas Argentinas, dos de Jetsmart y uno Latam. En tanto, al menos cinco sufrieron demoras significativas, pero se estima que el servicio se irá normalizando durante la jornada.

Por su parte en Ezeiza, los vuelos demorados fueron 15: tres tuvieron que desviarse a aeropuertos de alternativa y esta la medianoche del viernes la actividad continuaba siendo intensa. De igual manera se espera una mejora para lo que resta de este sábado.

Las autoridades explicaron que las demoras se debieron, fundamentalmente, a medidas de seguridad que indican que, cuando hay actividad eléctrica en la zona circundante al aeropuerto, se suspenden todos los servicios de tierra por lo que no se retiran ni se cargan equipajes, tampoco se realizan el resto de las asistencias.

Cuáles son los vuelos afectados a Neuquén y Río Negro

Según la información compartida en el sitio web de Aeropuertos Argentinos, los servicios afectados a Neuquén desde Aeroparque son los siguientes:

En tanto, desde el mismo aeropuerto con destino a Bariloche se registra un sólo vuelo con demoras:

En Ezeiza el servicio para estos destinos ya se normalizó. Por otra parte, solo se registra un servicio con demoras con salida desde Neuquén a Aeroparque: