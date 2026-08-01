Ocho provincias en alerta por tormentas, lluvias, nieve, viento y Zonda: las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro

Este sábado 1 de agosto unas ocho provincias serán alcanzadas por distintas alertas meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé un temporal que combinará tormentas con actividad eléctrica, lluvias intensas, vientos con ráfagas de hasta 90 km/h, intensas nevadas en la cordillera y hasta viento Zonda.

Las alertas emitidas

Según lo anunciado, de las ocho provincias alcanzadas, tres de ellas se encuentran en la Patagonia: se trata de Neuquén, Río Negro y Chubut. El resto se encuentran en la zona centroeste y noreste del país.

De acuerdo al informe, las tormentas se registrarán Misiones y Corrientes. «El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas», indicaron y resltaron que las mismas podrían estar acompañadas por «fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El viento Zonda impactará en Mendoza y San Juan. Las ráfagas pueden llegar a superar los 70 km/h. Lo particular de este fenómeno es que puede provocar «reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa».

La alerta por nieve tendrá alcance en toda la región cordillerana de Neuquén, Río Negro, Mendoza y Chubut. «El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 cm en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual», informó el SMN.

En tanto, el viento intenso llegará a la zona norte de Neuquén, a Mendoza y San Juan. Estas provincias serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Finalmente, por la lluvia se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Esta alerta rige solo en Neuquén y Río Negro.

Las zonas afectadas de Neuquén y Río Negro

Como se mencionó en el apartado anterior, Neuquén y Río Negro está bajo alerta por lluvia, nieve y viento.

Según el mapa del organismo nacional, las zonas afectadas en Neuquén son: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Aluminé, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos.

En tanto en la provincia de Río Negro alcanzará a Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó.