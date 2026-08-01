Entrevista exclusiva al presidente Javier Milei este domingo en Diario RÍO NEGRO: encontrala primero en la edición papel

En una cobertura especial para la edición de este domingo, Diario RÍO NEGRO anticipa una nota exclusiva con el presidente de la Nación, Javier Milei. En primera persona, el jefe de Estado analizó los principales ejes de la coyuntura nacional, dejó definiciones de fuerte impacto para el territorio patagónico y trazó la hoja de ruta política y económica con la mirada puesta en las elecciones 2027.

El reportaje recorre tanto la mirada del mandatario sobre el rumbo económico como las proyecciones políticas de cara al escenario electoral. Los suscriptores de Diario RÍO NEGRO también podrán acceder a la edición PDF a primera hora del domingo.

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Los ejes de la entrevista exclusiva con el Presidente

Entre los temas centrales que abordó el mandatario en el diálogo con este medio se destacan:

El futuro de Río Negro y Neuquén: El rol de las provincias del norte en el esquema nacional y las perspectivas para la región.



El rol de las provincias del norte en el esquema nacional y las perspectivas para la región. Escenario político y alianzas: La postura del Ejecutivo frente a las PASO y la estrategia electoral.



La postura del Ejecutivo frente a las y la estrategia electoral. Economía y Banco Central: Un balance del plan económico y el futuro de la autoridad monetaria.



Un balance del plan económico y el futuro de la autoridad monetaria. Mirada personal: Sus reflexiones sobre el ejercicio del poder y el legado.

Además de la entrevista, la oferta habitual de domingo en Diario RÍO NEGRO

El reportaje exclusivo al Presidente de la nación formará parte del despliegue informativo previsto para este domingo, en una edición que integrará además la agenda habitual de análisis y contenidos temáticos de la región.

La propuesta incluirá el pulso de los negocios, los mercados y la actualidad del sector productivo de la mano de los suplementos Económico y Rural, sumado a las novedades en Arquitectura y Diseño, alternativas para el descanso en Viajes y Turismo y las recomendaciones del suplemento Estar Bien.