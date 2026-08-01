Camioneros varados en Cutral Co y Plaza Huincul: son 400 los que aguardan seguir rumbo a Chile

Son alrededor de 400 camiones los que están varados en Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

La apertura por un período limitado de horas del paso internacional Pino Hachado hizo que 400 camiones de todo tipo de cargas esperen su turno, en Cutral Co. Plaza Huincul también habilitó un espacio que permite el estacionamiento de los vehículos de cargas pesadas, y que llegan por las rutas Nacional 22 y provincial 17, desde Añelo.

Cuando se habilita el paso este sábado -hoy abrió a las 11:30- se liberan 50 unidades, diez de cargas peligrosas y el resto de generales hacia Zapala.

El operativo que implementó la secretaría de Protección Civil en Cutral Co, a cargo de Sandro Botrón, desde que se produjo el cierre del paso fronterizo en Pino Hachado, permitió organizar la espera de los choferes que provienen de distintos puntos del país y de Brasil, Paraguay y Chile.

«Tenemos lugar para 400 para no desbordarnos. Se instalan a la vera de la Ruta 22, en inmediaciones al parque solar hacia el este. Los de cargas peligrosas están primero», explicó. Se articuló con Plaza Huincul que habilitó, desde el jueves, el expredio del ferrocarril a la altura del pasaje Velo.

Una vez que está abierto el paso, desde Las Lajas se informa cuántos camiones pueden pasar. En general son 50 por día y ese es el cupo que envía Zapala y luego Cutral Co. El avance de los rodados, se implementa a través de Policía que se comunica con Protección Civil.

Se diagramó un método que permite establecer el último rodado de la fila para poder avanzar una vez que se libere la circulación.

En el Pasaje Velo de Plaza Huincul se acondicionó la playa para los camiones varados. (Foto: Andrea Vazquez)

Plaza Huincul recibe desde Añelo y Senillosa

En el caso de Huincul, dispuso el amplio predio para que se instalen en ese sector, paralelo a la Ruta 22, a la altura de Pasaje Velo.

Los vehículos que llegan por la Ruta 22, desde Senillosa son informados por el personal de Defensa Civil cómo ingresar al predio. Lo mismo ocurre desde la ruta provincial 17, al norte, donde son escoltados para ingresar por Azucena Maizani hasta el sector.

En el lugar se dispusieron baños químicos para los choferes y tienen posibilidad de comprar alimentos o lo que necesiten porque están a pocos metros de la Ruta 22, donde se concentran los comercios de diferentes rubros.

Tanto en Cutral Co como en Huincul, hay representantes del sindicato Camioneros, quienes también acompañan y asisten en algunas de las necesidades que presentan los choferes.

En el parque de la Ciudad de Cutral Co se encuentra instalado el SIEN. Uno de los locales se acondicionó para atender las emergencias de los choferes. En el caso de ser necesaria una asistencia de mayor complejidad se los deriva hasta el hospital local.

Por otra parte, en el parque se habilitaron los sanitarios con duchas para ser utilizadas por los transportistas. En el predio de la avenida Domingo Savio, que son más de dos kilómetros de distancia se dispusieron los baños químicos.

Hasta el lugar llegan también personas que donan pan casero y tortas fritas, y un empresario hotelero que preparó 200 viandas y las repartió.