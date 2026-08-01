Copa Davis: se presentó en Neuquén la serie que se disputará entre Argentina y Turquía en el Ruca Che

Este sábado se presentó la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, que se realizará en el estadio Ruca Che de Neuquén el próximo 19 y 20 de septiembre. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad de Neuquén y contó con la presencia de Rolando Figueroa, Gobernador de la Provincia del Neuquén; Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis; y Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF.

La gran novedad de la conferencia de prensa fue la confirmación de que Gabriela Sabatini estará presente en Neuquén. La histórica tenista argentina disputará un partido de leyendas junto a otras figuras. Además, Juan Martín del Potro será invitado al evento.

El primero en tomar la palabra fue Zabaleta, que agradeció al gobernador de Neuquén y a Marín por esta oportunidad: «Son las dos personas que comparten nuestra visión que es llevar el tenis a lo largo y ancho de Argentina».

Luego, recalcó la importancia de realizar este evento deportivo en Neuquén: «Es una oportunidad única, para que todos los niños tengan la posibilidad de ver a los mejores tenistas del mundo jugando acá«.

Calleri reafirmó lo difícil que es llevar la Copa Davis lejos de Buenos Aires: «Somos del Interior, sabemos lo que cuesta hacer este tipo de eventos. La idea de la AAT es la de federalizar el tenis, acercar el evento a la gente. Queremos que la Davis empiece a potenciar el tenis en la región».

Calleri aclaró que la superficie fue elección de los jugadores y tiró la primicia sobre la presencia de Sabatini.

Y valoró el buen momento del tenis argentino a nivel mundial: «Somos una de las potencias actualmente. Somos el 3° país con la mayor cantidad de tenistas en el top 100″.

También detalló cómo fue la elección de jugar en cancha dura: «Siempre lo hablamos con el capitán y los jugadores. Ellos van a venir de jugar el US Open, de jugar en canchas duras. Es lo más lógico que se juegue en esta superficie. Fue una decisión de los jugadores«.

La alegría de Gaido y Figueroa: «Estamos preparados para este evento de jerarquía»

Horacio Marín, CEO de YPF, mostró la felicidad de realizar el acontecimiento en la región: «Estoy muy contento. Para mí el tenis fue un aprendizaje fenomenal y lo aplico todos los días. Me parece extraordinario que veamos este tenis en Neuquén«.

Calleri junto a Zabaleta y Marín en la conferencia de prensa.

Por otra parte, el intendente Mariano Gaido agradeció y valoró el hecho de ser sede de Copa Davis: «Es un evento histórico para la provincia de Neuquén. Gracias por haber confiado en nosotros. Es una gran oportunidad que le brinda el país a Vaca Muerta. Neuquén se ha transformado en la oportunidad del país«.

Además, aclaró que la ciudad está preparada para recibir este acontecimiento: «Que la Copa Davis suceda en la ciudad de Neuquén habla de la jerarquía, de que estamos preparados con un Ruca Che que es emblemático. Es un lugar que se va a ver en el mundo. Vamos a estar a la altura porque así somos los neuquinos».

El gobernador Rolando Figueroa expresó la preparación de la ciudad para recibir este evento: «Estamos haciendo un esfuerzo en traer nuevamente un evento de jerarquía mundial a la provincia del Neuquén. Nos hemos preparado para esto. Estamos convencidos que Neuquén contribuye mucho a la Argentina«.