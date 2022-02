Real Madrid ganó con un gol de «papi fútbol» de Benzema y sigue arriba en España

En el minuto 81 del duelo contra Rayo Vallecano por la fecha 26 de la Liga, Karim Benzema armó un gol de “papi fútbol” con Vinicuis Juniors y terminó empujando la pelota al gol para darle otra victoria clave a Real Madrid.

El líder de la Liga tuvo que trabajar y mucho para quedarse con los tres puntos en el estadio Isidro Díaz de Mera Escuderos, donde el local tuvo como titular al argentino Oscar Trejo.

Thibaut Courtois fue una de las figuras con varias atajadas para sostener el cero en su arco y cuando parecía que el duelo terminaba igualado, apareció el delantero francés para armar un gran jugada con su compañero de Brasil y entre los dos forjaron otra victoria del Real, que llegó a 60 puntos y le sacó 9 a su escolta Sevilla, que hoy a las 12:15 por Direc TV será local de Betis en el clásico de la ciudad.

Karim llegó a los 19 goles en su cuenta personal, afirmándose como el máximo anotador del torneo.

Benzema and Vini link up for the clutch goal 🤩 pic.twitter.com/glUGyVM8vm