Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas: al menos 32 muertos, cientos de heridos y edificios dañados

Un potente terremoto de magnitud 7,8 con epicentro en el mar sacudió el lunes parte del sur de Filipinas, donde causó daños en infraestructuras residenciales y en un importante puente de acceso en una gran ciudad del sur, provocó un apagón y generó un tsunami de 1 metro que llegó a costas cercanas. Al menos 32 personas murieron y más de 200 resultaron heridas, en su mayoría en edificios dañados, informaron las autoridades.

El sismo derribó algunos edificiones de altura y afectó a infraestructura clave en la ciudad de General Santos. Se reportaron daños por tsunami en al menos una aldea costera. Se midieron olas más pequeñas en Indonesia y Palaos y hasta el sur de Japón.

Los daños del terremoto en FIlipinas

El sismo también provocó un deslizamiento de tierra en Glan, provincia de Sarangani, que mató a 13 aldeanos, dijo Rene Punzalan, un funcionario de mitigación de desastres de la provincia de Sarangani, a la red de radio DZBB. Otros cuatro aldeanos murieron en Sarangani, dijo.

“Es un terremoto importante”, dijo Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, advirtiendo a la gente que buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañados que podrían colapsar debido a las réplicas.

Estados Unidos, un aliado de Filipinas por tratado, dijo que estaba coordinando con Manila y que estaba listo para apoyar los esfuerzos de respuesta de Filipinas. Francia y Nueva Zelanda también expresaron su apoyo.

“Nuestra camioneta de repente dio un tirón y pensé que teníamos un neumático ponchado”, dijo Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, en diàlogo con AP desde la golpeada ciudad portuaria de General Santos, donde circulaba cuando el sismo golpeó a las 7:37 de la mañana.

“La sacudida fue muy fuerte y la gente salió corriendo de las casas a las calles”, dijo Sosmeña.

Otro funcionario regional de respuesta a desastres, Ednar Dayanghirang, contò que “apenas podía mantenerme de pie y conservar el equilibrio cuando el suelo se sacudió mientras salía de mi casa” en la ciudad portuaria sureña de Davao.

El aeropuerto internacional de General Santos fue cerrado temporalmente debido al terremoto y se cancelaron 17 vuelos nacionales, informaron funcionarios de aviación civil.

Terremoto en Filipinas y alerta por Tsunami

El terremoto del lunes, el más fuerte que ha golpeado Filipinas este año, tuvo su epicentro en el mar frente a la isla de Mindanao a una profundidad de 33 kilómetros, unos 32 kilómetros al suroeste del poblado de Maasim en la provincia de Sarangani, según Bacolcol.

El presidente, Ferdinand Marcos Jr, ordenó la cancelación de clases y ordenó a las agencias de respuesta a desastres que comenzaran a trabajar de inmediato en las provincias afectadas por el terremoto. “El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás”, afirmó.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza de un tsunami había pasado en gran medida unas cinco horas después del sismo. Funcionarios filipinos también levantaron una advertencia de tsunami a media tarde. Seis chozas sobre pilotes resultaron dañadas en una aldea costera en Zamboanga del Sur debido al terremoto y a olas más altas, dijeron funcionarios.

AP