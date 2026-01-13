SUSCRIBITE Diario papel
A 20 años del Mundial 2006, relanzaron la indumentaria de la Selección Argentina

La marca que viste a la Selección Argentina relanzó los modelos que utilizó Lionel Messi en su primer Mundial en Alemania 2006 en su 20° aniversario.

Adidas relanzó la camiseta de Argentina en el Mundial de Alemania 2006.

En vísperas mundialistas y en el marco del 20° aniversario de Alemania 2006, relanzaron la indumentaria que utilizó la Selección Argentina en aquel torneo.

El Mundial 2006 fue el primero de Lionel Messi y por eso Adidas sacó una colección con el N°19 que usó el astro argentino en esa copa.

La nueva indumentaria respeta el diseño original y no suma la tercera estrella para ser fiel a la que se utilizó en ese Mundial.

La colección incluye la camiseta titular y suplente, las dos camperas y el pantalón largo. Los precios van desde los $149.999 a $199.999 según la prenda.

Además del lanzamiento para Argentina, Adidas presentó colecciones históricas para otros países de la región como la de Colombia 1990, México 1986 y Chile 1993.

Los precios de la colección de Alemania 2006

  • Camiseta Titular o Alternativa (Edición Messi #19): $179.999.
  • Camiseta Titular o Alternativa (Versión clásica): $159.999.
  • Campera Deportiva (Titular o Alternativa): $199.999.
  • Pantalón Deportivo Selección Argentina 2006: $149.999.

Temas

Adidas

Lionel Messi

Selección Argentina

