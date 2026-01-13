Un dirigente árabe reveló una oferta histórica a Messi: “Le ofrecimos 1.400 millones de euros”

Anmar Al Haili intentó incorporar a Messi en 2023 y, a pesar de la negativa, aún sueña con su llegada al club árabe.

Lionel Messi se marchó del Paris Saint-Germain a mediados de 2023, luego de finalizar el contrato de dos años que había firmado con el club francés. Rápidamente, el capitán de la Selección Argentina optó por emigrar a Estados Unidos para sumarse al Inter Miami.

Sin embargo, Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad de la liga de Arabia Saudita, confesó que intentó meterse en la pelea por el astro argentino. “Lo contacté cuando terminó su contrato con París y le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos”, señaló.

A pesar del “no”, el dirigente aún sueña con su llegada: “Lo respeto, y la puerta de Al-Ittihad siempre estará abierta para él; puede venir cuando quiera”.

Además, reveló que, en caso de que Messi decida incorporarse al club saudí, prepararía un contrato sin precedentes en la historia del fútbol: “Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría cobrar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.

Por último, aseguró que su interés no pasa por un beneficio económico, sino por lo que representa el rosarino como futbolista: “Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo la camiseta del Al-Ittihad, el beneficio económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol”, sentenció.