Adam Bareiro rompió el silencio tras su salida de River: «Es un lindo paso en mi carrera»

Luego de que Marcelo Gallardo informó la lista de jugadores que no tendría en cuenta, algunos nombres ya buscaron otros destinos y así fue el caso de Adam Bareiro. El paraguayo volvió al Millonario tras su paso por Al-Rayyan, de Qatar, pero rápidamente resolvió su partida a Fortaleza y habló por primera vez.

El atacante no pudo demostrar su nivel con la camiseta de la Banda como lo había hecho en San Lorenzo (no convirtió goles en 16 partidos). En su regreso no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico y se selló su salida en pocos días.

Fortaleza mostró su interés por el paraguayo y compró el 70% de su pase a cambio de una cifra que ascendería a un total de 3,2 millones de dólares, por lo que este fin de semana viajó a Brasil y dio sus primeras sensaciones.

«Estoy muy feliz de estar acá. Es un lindo paso en mi carrera futbolística. Estoy con ganas de conocer al cuerpo técnico, a mis compañeros y obviamente de ponerme la camiseta de Fortaleza», comentó antes de que se oficialice la firma de su contrato.

Se fue Bareiro y River acelera por Lucas Cepeda

Tras confirmarse la venta del delantero paraguayo, el Millonario libera un cupo para incorporar a un jugador extranjero. De esta manera, se espera que en las próximas horas acelere las negociaciones con Colo-Colo para comprar el pase de Lucas Cepeda.

Luego de varios contactos por el extremo chileno de 22 años, en Núñez hay optimismo y creen que cuando presenten la oferta de alrededor de cuatro millones de dólares por el 70% del pase, todo llegará a buen puerto.