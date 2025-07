River acelera por Juanfer Quintero tras el visto bueno de Gallardo: la oferta que presentaron

En las últimas horas, el regreso de Juanfer Quintero a River comenzó a sonar con fuerza desde el lado del jugador. El colombiano fue el primero en mostrar sus intenciones de volver y ahora el Millonario movió su ficha con el aval de Marcelo Gallardo.

Desde el conjunto de Núñez le presentaron una oferta contractual, aunque todavía no podría aceptarla, ya que debe definir primero su situación en América de Cali.

Inicialmente el experimentado volante no era una prioridad para el Muñeco. Justamente forma parte de una vieja camada, que en en su mayoría, están por ponerle un punto final en el club. Aunque la gran relación que los une, sumado a la vigencia que mostró en su paso por Racing lo hizo cambiar de parecer. Por este motivo, River ya le ofreció un contrato de 18 meses.

Sin embargo, la traba de su vuelta está en Colombia. Desde los Diablos Rojos ya le avisaron que no iba a seguir porque no le podían pagar su pase, pero Juanfer continúa ligado al conjunto caleño hasta diciembre de 2027 y River no está dispuesto a comprarle el pase. Si bien el club sumó varias deudas con un grupo inversor, cabe aclarar que América de Cali está al día con su salario. Por lo que su salida no sería simple.

El contacto entre el Millonario y el jugador finalizó con una propuesta de un contrato por un año y medio y el compromiso de poder quedarse con el pase en su poder por parte de Quintero. Por eso, el colombiano buscará la manera de salir de su actual equipo.

River se prepara para el segundo semestre: los nombres que podrían salir

Luego de su participación en el Mundial de Clubes, River adelantó que la intención es renovar el plantel. Por eso, varios jugadores podrían irse de acá a fin de año y los apuntados son los de más experiencia.

Entre los nombres que no seguirían en la Banda están Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro y algunos más.

En este contexto, la llegada de Quintero puede sonar contradictoria. Sin embargo, Gallardo sabe que su precisión y su jerarquía pueden ser decisivos.