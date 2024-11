Alarma en la Selección Argentina: se lesionó Cuti Romero y peligra su presencia en las Eliminatorias

Este domingo, Cristian Romero encendió las alarmas de la Selección Argentina de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias. El zaguero salió reemplazado a los 15 minutos del complemento en el triunfo de Tottenham ante Aston Villa en la Premier League y se realizará estudios.

Según se conoció, el cordobés sintió un dolor que podría estar relacionado con una lesión ósea en uno de sus dedos del pie derechos.

Romero esperará los resultados de los exámenes que se realizará en las próximas horas mientras que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni seguirá de cerca la situación. Ya que la Albiceleste jugará el próximo jueves 14 ante Paraguay y el martes próximo recibirá a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

Cómo fue la lesión de Cuti Romero

El zaguero campeón del mundo realizó un quite clave a Morgan Rogers, el autor del único gol de los Villanos, pero rápidamente quedó tendido en el césped por una molestia que lo obligó a quitarse el botín. En este contexto, el ex Belgrano le hizo señas al banco de suplentes que no podía continuar.

Por esta razón, el entrenador Angelos Postecoglou lo reemplazó por Ben Davies. Y el Cuti dejó el campo de juego con signos de molestia y dificultades para pisar, por lo que el panorama no sería alentador. Además de la Selección, los Spurs estarán pendientes de los resultados ya que se trata de uno de sus referentes en el equipo.

Quiénes podrían reemplazar al Cuti Romero en la Selección Argentina

En la última doble fecha de Eliminatorias, el Cuti no estuvo presente en el empate 1-1 ante Venezuela. En ese caso, no fue por lesión sino que estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Su reemplazante fue Germán Pezzella y se transformó en una de las figuras de aquella tarde lluviosa.

Aunque en ese encuentro también ingresó Leonardo Balerdi, cuando Scaloni decidió armar una línea de cinco defensores. El surgido en Boca podría ser una de las alternativas, mientras que también está Lisandro Martínez, que atraviesa un delicado presente en Manchester United y arrastra varios problemas físicos.

Si bien la lista aún no fue confirmada, esos serían los nombres que se perfilarían para reemplazar al central del Tottenham en la Selección Argentina.