Alemania goleó 7 a 1 a Curazao en su debut por el grupo E del Mundial 2026

Alemania golea a Curazao en su debut en el Mundial 2026.

Alemania goleó 7 a 1 a Curazao en Houston por el debut de ambos en el grupo E del Mundial 2026. Después de algún sobresalto en el primer tiempo, los europeos se repusieron y ganaron con comodidad.

Felix Nmecha abrió el marcador para los teutones a los 5 minutos con un golazo. La sorpresa se dio a los 20′ con el empate de Curazao luego de un fuerte zurdazo de Livano Comenencia.

Alemania recién se pudo volver a adelantar a los 37′ con un cabezazo de Nico Schlotterbeck en un córner. Antes del descanso, Kai Havertz de penal puso el 3-1 que le dio tranquilidad a la cuatro veces campeona del mundo.

Lejos de relajarse, los germánicos golpearon rápido y al minuto del complemento pusieron el 4-1 con un preciso derechazo cruzado de Jamal Musiala.

A los 23′, Nathaniel Brown marcó el 5-1 en una buena jugada que definió con una definición de aire de derecha. Diez minutos después llegó el sexto de la mano del ingresado Deniz Undav. Cerró la goleada Kai Havertz, autor de un doblete, con una sutil definición por arriba del arquero.