Alex Díaz y su expulsión con Sol de Mayo: «No insulté al árbitro, no entendía nada cuando me echó»

La derrota del sábado en Viedma ante Sol de Mayo fue un duro revés para Cipolletti por varios motivos. No tuvo una buena tarde, el Albiceleste lo pasó en la tabla y volvió a sufrir un arbitraje tendencioso en contra.

El Albinegro tendrá la chance de cambiar la imagen rápido aunque no la tendrá fácil ya que el miércoles recibirá al líder Olimpo en La Visera de Cemento, desde las 20 horas. El juez principal será el mendocino Gabriel Araujo.

Aunque no fue su mejor partido, Cipo se fue con una sensación de bronca del partido en la capital rionegrina por otra actuación arbitral perjudicial, una constante durante este campeonato especialmente como visitante.

Uno de los damnificados fue Alex Díaz, expulsado en el cierre del primer tiempo por el juez cordobés Fernando Rekers.

En la cancha y para los que estaban siguiendo el encuentro nunca llegó a quedar claro por qué lo echaron al “Pope”. Lo que se creyó en primera instancia fue que se había tratado de un insulto dado que no se generó por una acción de juego.

“Fue una jugada rara, en el momento no me di cuenta, se me acercó el árbitro y me dijo que me iba a echar. Le quise preguntar porqué y ni alcancé a preguntarle, pensé que se había arrepentido porque se dio media vuelta para irse. Pero volvió y me echó”, relató Díaz, en diálogo con Río Negro.

De acuerdo a lo que contó el futbolista, Rekers lo expulsó por haberle festejado el penal atajado por Facundo Crespo a modo de dedicatoria, algo que el jugador negó haber hecho.

“No entendía nada y mis compañeros tampoco, en ningún momento le hablé. Después del partido fui a hablar con él. Me dijo que vio que en el penal que atajó Facu Crespo yo lo festejé mirándolo. Le dije que no fue así. Me dijo que lo sintió como una falta de respeto. Como nunca lo insulté me fui tranquilo y confío en que la sanción va a ser leve pero me quedé con una bronca terrible”, aseguró.

Además de la roja, Rekers cobró dos penales a favor de Sol de Mayo. El primero más dudoso por un leve agarrón de Elvis Hernández y el segundo más claro por una falta de Damián Jara. La otra polémica fue un offside de Fernando Pettineroli cuando se iba a mano a mano. El zapalino no pareció estar en posición adelantada cuando partió el pase.

“El partido fue bastante parejo hasta la expulsión, hubo llegadas de los dos lados. Después con uno más ellos pudieron llegar con más claridad”, analizó Díaz.

El “Pope” fue mediapunta durante la primera parte del torneo con Christian Lovrincevich de entrenador. Con la llegada de Darío Bonjour, retrocedió algunos metros en una nueva función. Fue “doble” 5 junto a Lucas Argüello ante Germinal y jugó de interior ante el regreso de Maxi Amarfil en un mediocampo de tres volantes.

“El técnico me hizo jugar de doble 5, no lo había hecho nunca y me sentí muy cómodo, me gustó. También el sábado con Amarfil y Argüello también, me da otro aire y uno de los dos se puede soltar un poco más”, comentó al respecto.

Sin Díaz, que deberá cumplir como mínimo una fecha de suspensión, es posible que regrese al equipo José Michelena y Cipo salga con un 4-4-2 ante Olimpo.