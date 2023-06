Sol de Mayo sumó otro triunfo en el clásico regional

Sol de Mayo se reencontró con su mejor versión y usó la cabeza para superar a Cipolletti por 4 a 2 en un nuevo clásico regional por el Torneo Federal A de fútbol. El triunfo le permite acomodarse en la tabla de posiciones de la Zona 1

Sol arrancó con un planteo que parecía mezquino: tres centrales, más Jonathan Rivero, por derecha; Mariano Medina, por izquierda; y Lautaro Pata delante de esa línea de cinco jugadores. Sin embargo, esa disposición fue clave, porque los laterales siempre fueron opciones para jugar, Pata fue una de las figuras y liberó a Alan Sosa quien fue el cerebro del equipo local.

Después de los primeros minutos con algunas dudas el local se acomodó mejor, empezó a dominar el juego y se puso en ventaja con una avivada de Sosa, quien jugó rápido un tiro libre y Germán Cervera ganó en lo alto para cabecear cruzado al gol cuando se jugaban 15 minutos.

El local dominó el campo y el manejo del balón, pero se durmió a la salida de un lateral y Cipolletti llegó al empate a los 36 con un remate cruzado de Laureano Doello.

Después llegaron los 10 minutos más vibrantes del partido. A los 44 Facundo Crespo desvió un penal cruzado por Fernando Valdebenito, enseguida se fue expulsado Alex Días por un exceso verbal y a los 48 Juan Huichulef ganó arriba para cabecear un corner desde la izquierda y poner el 2 a 1. A la vuelta de los vestuarios Valdebenito tuvo dos claras, pero volvió a ganar Crespo, y a los 5 Matías Kucich, otra vez de cabeza, estiró la ventaja para el conjunto viedmense.

A los 15 llegó la mejor jugada del partido. La arrancó Jonathan Rivero como lateral derecho, hubo varias triangulaciones lujosas y la terminó Alberto Reyes por izquierda dejando en el camino a Damián Jara quien lo bajó desde atrás dentro del área. Esta vez se hizo cargo Rivero, no le dio opción al arquero rival y firmó el 4 a 1.

A partir de ese momento Sol bajó la intensidad, Cipollletti se animó un poco más y una jugada individual de Maxi Amarfil, a los 29, le permitió el descuento que sería definitivo.

En los últimos minutos la visita empujó buscando achicar la brecha pero no tuvo ideas y el festejo fue todo albiceleste.

El resto: Olimpo, puntero del grupo, no pudo como local y empató 2 a 2 con Santamarina de Tandil; Círculo Deportivo Otamendi y Villa Mitre igualaron sin goles y Sansinena le ganó a Liniers por 2 a 0.

Sol de Mayo 4 – Cipolletti 2

Sol de Mayo: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira Marquez, Juan Huichulef y Martín Kucich; Lautaro Pata; Alan Sosa y Mariano Medina; Eber Ramírez, Germán Cervera y Fernando Valdebenito. DT: Juan Alfonsín.

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manuel Berra y Leandro Wagner; Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello, Alex Díaz y Laureano Doello; Fernando Pettineroli y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour.

Goles: 15PT Cervera (S), 36PT Doello (C), 48PT Huichulef (S), 5ST Kucich (S), 15ST (Rivero (S) y 29ST Amarfil (C).

Expulsados: 20PT Bonjour (DT/C), 45PT Díaz (C) y 40ST Huichulef (S).

Incidencias: 44PT Crespo (C) desvió un tiro penal de Valdebenito (S).

Cambios: ST Alberto Reyes por Medina (S), 15ST Alejo Tabares por Doello (C) y Luis Dezi por Pettineroli (C), 21ST Matías Ponce por Ramírez (S), 22ST Nicolás Iachetti por Cabral (C), 24 Héctor Morales por Cervera (S) y Santiago López por Sosa (S) y 34ST Erik de Jesús Oliveira por Pata (S).

Árbitro: Fernando Rekers (Córdoba).