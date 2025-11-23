Alianza denunció amenazas y se suspendió el partido contra San Patricio del Chañar

El plantel de Alianza fue a hacer la denuncia tras las amenazas.

Alianza debía visitar hoy a San Patricio en El Chañar por el Regional Amateur pero el partido se suspendió antes de comenzar luego de que el plantel de Cutral Co denunciara amenazas.

Los jugadores del Gallo indicaron que no pudieron ingresar al vestuario visitante y que recibieron amenazas por parte de un grupo de personas identificadas con la parcialidad local.

También aseguraron que no había presencia policial y por eso decidieron retirarse del estadio e ir a hacer la denuncia pertinente a la comisaría N°13 de la localidad. Luego, emprendieron el regreso a Cutral Co.

Por esa razón, el partido se suspendió y el tribunal de disciplina deberá resolver cómo sigue la situación. Si reconocen las amenazas que denunció Alianza, San Patricio quedará expuesto a recibir una sanción que complicaría sus chances de seguir en el torneo.

«Los jugadores no estaban aptos mentalmente y anímicamente para poder jugar. Se le avisó a los árbitros. No estaban dada las garantías, había solo 7 policías. Fuimos a un partido de fútbol no a una guerra», expresó Fabián Vega, presidente de Alianza.

En el club local contradicen esa versión y afirman que estaban las garantías para jugar. «Quisieron entrar a los vestuarios y los estábamos limpiando. Les pedimos que esperen afuera. A nosotros cuando vamos allá nos presiona la hinchada y nos hacen de todo, acá todavía no había gente nuestra. Decidieron irse y no jugar, fueron a la comisaría a denunciar cosas que no son ciertas», señaló por su parte el presidente de San Patricio, Juan Acsama.

Alianza, con 15 puntos, ya está clasificado a la próxima instancia. Los del Chañar se jugaban todo en esta fecha ya que tienen 6 puntos al igual que Patagonia que es local de Unión.

En la primera vuelta, San Patricio denunció agresiones por parte de hinchas de Alianza que arrojaron proyectiles cuando el equipo salía del campo de juego. Ese y otros antecedentes entre ambos, pronosticaban un clima caliente para hoy.