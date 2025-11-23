La protesta de Estudiantes: le hizo el pasillo de campeón a Rosario Central pero de espaldas

Después de la polémica por la manera en que AFA premió a Rosario Central, Estudiantes decidió hacer el pasillo de campeón de espaldas a modo de protesta.

En el partido de octavos de final del Clausura en el Gigante de Arroyito, los jugadores del Pincha se formaron para hacer el pasillo pero se dieron vuelta cuando pasaron los futbolistas del Canalla.

De esta manera, Estudiantes volvió a manifestar su desacuerdo con el manejo que tuvo la AFA que le dio el título de campeón anual a Central en una decisión que dejó muchas dudas.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

El Pincha fue el único club en denunciar públicamente que la decisión de premiar a Central no se sometió a votación. Eso generó una reacción de los dirigentes de AFA que señalaron que nadie se opuso en la reunión de Comité Ejecutivo, incluido el representante del club platense.

Luego, desde AFA hicieron saber que Estudiantes estaba obligado a hacerle el pasillo de campeón a Central en el partido de hoy.

En las horas previas, se especuló con que el Pincha lo podía hacer de espaldas, lo que finalmente se concretó antes del encuentro en el Gigante de Arroyito por octavos de final.