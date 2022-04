Andrés D’alessandro se retira del fútbol

Andrés D’Alessandro le pondrá este domingo el punto final a su enorme carrera, en el partido que Internacional de Porto Alegre jugará en su cancha con Fortaleza por la segunda fecha del «Brasileirao», el torneo de fútbol de primera división.

Nacido el 15 de abril de 1981, D’Alessandro debutó en Primera División en 2000 con la camiseta de River Plate, al que llegó a los 12 años desde Argentinos Juniors. Luego jugó en Wolfsburgo (Alemania), Portsmouth (Inglaterra), Zaragoza (España), San Lorenzo de Almagro, Nacional (Uruguay) y el Inter de Porto Alegre, en el que transita su tercera etapa.

Con la camiseta del seleccionado argentino fue campeón en el Mundial Sub 20 que se jugó en el país en 2001 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 2004.

En sus redes sociales, y desde que semanas atrás adelantó que mañana sería su despedida, D’Alessandro viene recogiendo diversas muestras de cariño y ayer publicó una foto de lo que calificó como su «último cumpleaños como jugador de fútbol».

Hoy, además, difundió un emotivo video de despedida en el que se quiebra en llanto: «Es difícil… me preparé tanto para ser atleta que es difícil de repente aceptar que se termina».

El partido entre Inter y Fortaleza, equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda y que viene de perder con River Plate en el Monumental por la Copa Libertadores,

