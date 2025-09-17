Árbitros y horarios de los cuartos del Federal A: Rincón – Sportivo Belgrano cambió de día

Los cuartos de final del Federal A, rumbo al primer ascenso, comenzarán con los cruces de ida el próximo fin de semana. Hoy se conocieron árbitros y horarios mientras que Deportivo Rincón – Sportivo Belgrano de San Francisco tuvo un cambio de día.

El encuentro en tierras neuquinas se iba a jugar el domingo al igual que los otros duelos pero se adelantó al sábado a las 15 horas. Se debe a que el domingo hay pronóstico de fuertes vientos en Rincón de los Sauces.

El árbitro será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti que ya dirigió al León cuatro veces este año. Dos veces de local (1-0 a Cipolletti y 0-0 con Atenas) y dos como visitante (derrotas 0-3 con Cipolletti y 0-1 con Brown de Madryn).

La vuelta será el fin de semana siguiente en Córdoba. Sportivo Belgrano clasificó primero en su grupo y tendrá ventaja deportiva por lo que Rincón deberá ganar sí o sí uno de los dos partidos para pasar a semis.

Si el equipo neuquino no logra avanzar en esta fase, jugará los playoffs por el segundo ascenso que comienzan el 5 de octubre. En esa instancia, está Cipolletti que se medirá con Kimberley y Sol de Mayo que espera rival.

Los otros tres partidos de cuartos de final serán el domingo. A las 15, Gimnasia de Chivilcoy recibirá a Argentino de Monte Maíz con el arbitraje del entrerriano José Sandoval.

Los otros dos irán a las 15:30. San Martín de Formosa será local de Bolívar con el cordobés Fernando Rekers como juez principal y Olimpo se enfrentará con Atlético Rafaela en Bahía Blanca con el cordobés Matías Billone Carpio como árbitro.