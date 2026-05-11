Arrancan los cuartos de final del Apertura con dos partidos: hora, TV y formaciones

Los cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional comenzarán este martes con los primeros cruces que definirán a dos semifinalistas.

Con un solo día de descanso tras el cierre de los octavos el domingo, el torneo no da respiro y el primer duelo será en Córdoba, a las 19 horas, entre Belgrano y Unión de Santa Fe.

Será transmitido por ESPN Premium, con Andrés Merlos de árbitro principal y Fernando Espinoza en el VAR. El Pirata viene de un festejado triunfo contra Talleres en el clásico en el Mario Alberto Kempes.

La histórica eliminación ante el clásico rival dejó el saldo negativo de la expulsión de Lucas Passerini. Nicolás «Uvita» Fernández sería su reemplazante.

El Tatengue también llega envalentonado luego de dejar afuera a Independiente Rivadavia en Mendoza. La Lepra fue el mejor equipo de la fase regular y solo había perdido dos partidos en toda la temporada. Los santafesinos llevaban cuatro sin ganar y habían clasificado octavos por diferencia de gol.

El otro cruce de la jornada será entre Argentinos Juniors y Huracán en La Paternal, desde las 21:30. Televisa TNT Sports, con Fernando Echenique de juez y Hernán Mastrángelo en el VAR.

El Bicho viene de sacar a Lanús, también como local, mientras que el Globo eliminó a Boca en la Bombonera. No podrá contar con Eric Ramírez y Fabio Pereyra, expulsados.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Julio César Villagra

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, Lucas Blondel; Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Diego Armando Maradona