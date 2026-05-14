112° años de Huergo: más servicios para un mejor presente

Los arcos de calle Perón, emblema en el acceso a la localidad y donde además se emplazará el Monumento Bíblico. Foto: Archivo RN.

Con un festejo repartido en varios días, la comunidad de Huergo se organizó en este 2026, para encontrarse entre vecinos nativos y por opción, con los que poder compartir juntos el 112° cumpleaños de la ciudad. En un contexto de muchos desafíos, con un escenario económico que obliga a afinar las estrategias y a no perder de vista las prioridades, las autoridades locales reciben la fecha mientras buscan sostener el ritmo, para atenuar el impacto de las problemáticas con las que conviven y animarse a proyectar de cara al futuro.

Silvia Penilla es quien está al frente del Poder Ejecutivo en este sitio, ubicado en el Km. 1140 de la Ruta 22, y por eso desde RÍO NEGRO dialogamos con ella para conocer su mirada del panorama que le tocó enfrentar y lo que se viene. Primera intendente mujer en la trayectoria municipal, desde 2023 es quien debe responder a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos particulares, así como también de los aportan y dan trabajo desde la actividad privada, en conjunto con Provincia.

Foto: Archivo RN.

Desde su óptica “las ciudades han crecido y necesitan herramientas para sostener ese desarrollo”, por eso celebró que hace poco se anunciara la posible inclusión de Huergo, junto a más localidades del Valle, en el reparto de regalías hidrocarburíferas. Si la Legislatura lo avala, sería la respuesta a un reclamo con el que venían desde hace años y por el que incluso, se llegó con el planteo ante la Justicia.

Mientras eso ocurre, sin embargo, para la mirada de esta dirigente, la tarea cotidiana debe continuar con lo concreto, enfocada en sumar servicios esenciales como el gas, la energía eléctrica y el alumbrado, teniendo en cuenta que el ejido avanzó hace tiempo en la venta de loteos alrededor del centro, pero sin las condiciones para cientos de familias residentes, que llevan años de espera.

Es allí donde Penilla valoró lo que pudieron realizar con fondos propios y con el apoyo del Gobierno desde Viedma, como lo hecho por ejemplo en el loteo “Presidente Raúl Alfonsín”, uno de los más grandes.

“Desde Nación insisten en que sea el vecino el que pague la obra pública pero eso hoy es imposible, la gente se enfoca en comer y vestirse”, reconoció la jefa comunal.

En este tiempo de ordenamiento explicó que con su equipo buscan la manera de ser equitativos y respaldar a los más vulnerables. A su vez, se avanzó en otras iniciativas, como el Playón Deportivo Municipal que se habilitará para este aniversario, la incorporación de semáforos, cordón cuneta y próximamente en el sistema cloacal para el loteo “Doña Mariana”, estiman que a partir de junio, para el que ya se realizó la compra de la totalidad de materiales. El Monumento Bíblico, junto a los emblemáticos arcos del acceso, serán un extra para embellecer al lugar y a la vez, bendecirlo. Creyente desde la infancia, Penilla contó que con esto busca unir a la comunidad con una obra que llevó a cabo del herrero Ángel Morales.

Atrás en el tiempo quedaron esos años de inicio en la vida institucional, allá por 1914, cuando se habilitaba la primera estafeta postal en la Estación del Ferrocarril, hoy sobre Av. Colón. 112 años después, a metros de allí, el festejo incluirá tres días centrales de celebración, con entrada libre y gratuita, para el cierre musical de domingo, a cargo del cantante Rodrigo Tapari, en una grilla que tampoco dejará afuera al talento y la calidez de los grupos regionales.

Ingeniero Huergo | Datos útiles sobre la ciudad

Penilla, presente en los distintos eventos de la ciudad. Foto: Municipio Huergo.

-Ubicada a unos 80 kilómetros de Neuquén por Ruta 22 y a 481 kilómetros de Viedma, Huergo es una de las localidades de fuerte raíz agropecuaria del Alto Valle, entre cultivos de fruta, hortalizas, forrajes y ganadería.

–Debe su nombre Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero en recibir su título en la Argentina, dedicado a ferrocarriles, puentes, instalación de industrias, contención de inundaciones y minería. Dirigióel primer yacimiento de petróleo argentino en Comodoro Rivadavia y fue precursor de la posterior fundación de YPF, creada en 1922.

-Si querés visitar este sitio, el Fortín Lagunita es una buena opción. Seguí las novedades del municipio en Facebook.