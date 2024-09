Así fue el emotivo homenaje a Di María por su trayectoria en la Selección Argentina

Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina luego de la última Copa América y hoy tuvo su merecido homenaje por su trayectoria en el Monumental antes del partido con Chile por Eliminatorias.

El reconocimiento comenzó con un video de 5 minutos con saludos y momentos destacados de Fideo en la Albiceleste. Las luces del estadio se apagaron y compartieron en la pantalla principal una emotiva carta de su hija.

Luego compartieron un mensaje grabado de Lionel Messi. «Perdón por no poder estar, en esta noche especial para vos. Quería estar presente al menos con este video. Decirte que disfrutes mucho de esta noche como venís haciendo en al Selección. Es un homenaje más que merecido por lo que nos diste. A nivel personal ya nos dijimos todo lo que teníamos para decirnos. Te vamos a extrañar, sabés que te quiero mucho«, dijo el capitán y su gran amigo.

El momento más emotivo llegó. Ángel Fabián Di María le dice a la Selección Argentina y su familia le dedicó una carta repasando su carrera futbolística que quedará marcada PARA SIEMPRE. ¡GRACIAS, FIDEO QUERIDO! ¡TE AMAMOS MUCHO! 🥰 pic.twitter.com/Bo0vRyQ4hv — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Después Abel Pintos, que cantará el himno, interpretó un fragmento de «No me olvides». Chiqui Tapia le regaló una plaqueta e ingresó todo el plantel para acompañarlo. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, le obsequió una réplica de la Copa América.

🎙️ El mensaje de Messi en el HOMENAJE A DI MARÍA. pic.twitter.com/JoQnGE2cYn — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Como parte del reconocimiento para el jugador emblema de la Selección, el cantante le dedicó un tema muy emocionante… Y sí, nos hizo llorar a todos… pic.twitter.com/wOZhEj8qHZ — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Las palabras de Di María en su homenaje

Todo el plantel ingresó también al campo de juego para acompañarlo. «Es difícil hablar, tengo muchos sentimientos por dentro. Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA, fueron 16 años con ellos. Viví cosas difíciles y al final tuve muchas alegrías», destacó Fideo cuando le tocó hablar.

«Pude jugar con varias generaciones, con grandes jugadores al lado con los que no pudimos lograr nada. No me quiero olvidar de ellos, me enseñaron a seguir peleándola para que pueda ganar todo con los chicos que están hoy acá«, continuó.

✍️ Ángel Di María, en su homenaje en el Monumental. pic.twitter.com/XtFiNhEh9j — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

«Todos mis compañeros me dieron la posibilidad de ganar todo. Es gracias a ellos que me pueda ir de esta manera, con este homenaje y este cariño. También al cuerpo técnico y todo el staff, voy a estar agradecido de por vida. Voy a seguir estando como un hincha más«, siguió el rosarino.

«Le quiero agradecer a mi familia, por el cariño que me dieron cuando las cosas no salían», concluyó, con un mensaje especial para su esposa Jorgelina y sus dos hijas.

El mensaje del FIDEO para el actual plantel de la #SelecciónArgentina en su despedida. pic.twitter.com/0uAX4kf5EE — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

La conducción del evento estuvo a cargo de Sergio Goycochea. Luego del partido, todos festejarán ante el público la obtención de la Copa América 2024 y Di María levantará nuevamente el trofeo.