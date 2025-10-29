Empieza la Vuelta de Cutral Co de ciclismo: así se correrán las cinco etapas

La Vuelta de Cutral será desde este jueves 30/10 hasta el domingo 02/11. (Foto: Municipalidad de Cutral Co)

La Vuelta de Cutral Co de ciclismo comenzará este jueves con su 14° edición. Tendrá cinco etapas en cuatro días y concluirá el domingo con actividad por partida doble.

Este jueves 30 de octubre se disputará la primera etapa. Será desde las 17 horas con llegada y largada en el parque de la ciudad. El trayecto recorrerá la calle Pernisek hasta Ejército Argentino y retornará por la Ruta 22.

El viernes 31/10, la segunda etapa partirá desde la Municipalidad de Cutral Co. La largada simbólica será a las 13:45 con dirección a Plaza Huincul y a las 14 transitará desde el Pasaje Velo por Ruta 17 hasta Picún Leufú en un circuito de 110 kilómetros.

El sábado 01/11 se correrá el tercer capítulo con largada simbólica en la pista de ciclismo hasta Plaza Huincul por Ruta 17. De ahí irá hasta el Lago Los Barreales y volverá al Parque Industrial de Cutral Co.

El domingo 02/11 habrá dos etapas para finalizar la competencia. A las 8 de la mañana se abrirá la jornada con un circuito en la pista del Parque Industrial que irá hasta la Ruta 22 y volverá por la rotonda.

A las 15 será la quinta y última etapa con un recorrido urbano que transitará la Ruta 22 y la calle Manuel Sabio, con dos horas de duración.

La Vuelta de Cutral Co es una prueba que ha crecido en los últimos años y para los ciclistas sirve como antesala de la Vuelta al Valle. Está organizada por el Club Social y Ciclístico General Mosconi, junto a la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Cutral Co.