Atento Scaloni: Dibu Martínez fue reemplazado en el Aston Villa por una molestia

Aston Villa salió a disputar un encuentro clave para clasificar a la Champions League pero las miradas se quedaron en el arquero argentino, Dibu Martínez, quién abandonó el partido ante Chelsea en el entretiempo y le dejó su lugar a Robin Olsen.

El Dibu había mostrado algunos síntomas de problemas musculares en su pierna derecha a lo largo del primer tiempo, pero de todos modos sorprendió que no salió a disputar la segunda etapa cuando el encuentro estaba 2-0 a favor de su equipo en el Villa Park. Hasta el momento no hay información oficial sobre el motivo de la salida del portero de 31 años.

We're back for the second half, with one change at the break. UTV! ✊ pic.twitter.com/dDkeeHMo63