Atlético Regina perdió a su goleador antes de la serie con Roca por el Regional Amateur

En la previa a la ida de cuartos de final de la zona patagónica del Regional Amateur donde enfrentará a Deportivo Roca, Atlético Regina perdió a una pieza importante de su plantel.

Se trata de Santiago Ávila que se fue a su tierra natal para jugar en Huracán de San Rafael, club que está en la misma instancia del torneo pero en la región cuyo.

El delantero no solo es el goleador del Albo en el campeonato sino que también es el máximo anotador de la zona patagónica. Convirtió 7 goles en 8 partidos.

Regina tiene en la ofensiva a dos garantías de la casa como Rubén García y Tobías Rivas, que se cansaron de inflar las redes en la Liga Confluencia donde fueron campeones.

Además, están cerca de acordar la llegada del delantero nacido en Centenario, Damián Quezada, que viene de jugar en San Martín de Cipollletti.

Las altas y bajas de Deportivo Roca

Del otro lado, Deportivo Roca sumó dos refuerzos: el volante Juan Cruz Schaechel y el defensor Facundo Laumann. Además, confirmó las salidas de Rodrigo Soria y Mateo Solari. También está cerca de arreglar con el delantero de Unión de Allen, Tobías Sanhueza.

Por otra parte, tendrá tres bajas para enfrentar a Regina por suspensiones. Lautaro Berthon y Martín Priotti se perderán la serie completa ya que recibieron dos partidos de sanción. Luciano Roberti no estará en la ida porque le dieron una fecha.