Regional Amateur: los refuerzos de los equipos zonales para la última etapa del torneo

A los clubes que siguen en carrera en el Regional Amateur se les dio la posibilidad de incorporar cuatro refuerzos de cara al último tramo del torneo en 2026.

El primero que movió fue La Amistad al cerrar al delantero Santiago Gómez y al volante Diego Martínez. El primero viene de Talleres de Perico, Jujuy, mientras que el segundo es conocido del DT, Alfredo Tizza, de su paso por Esperanza de Rincón de los Sauces. El que no sigue es Nicolás Parodi.

El equipo cipoleño se enfrentará en los cuartos de final de la zona patagónica con San Patricio del Chañar. El torneo se retomará el 4 de enero.

El que también tuvo novedades es Deportivo Roca. El Naranja cerró al mediocampista Juan Cruz Schaechel que ya estuvo en el club y viene de enfrentarlo con Sportsman de Choele Choel.

También sumó al experimentado defensor bahiense Facundo Laumann, que viene de jugar la Primera Nacional en Defensores Unidos de Zárate. El zaguero de 35 años también tuvo pasos por Olimpo, Chacarita, Tiro Federal, Villa Mitre y Defensores de Belgrano.

Roca anunció que no seguirán Mateo Solari y Rodrigo Soria. «A Rodrigo se le completó el vínculo contractual con el Depo y Mateo decidió no seguir en la institución por razones personales», informaron.

Su rival será Atlético Regina que está cerca de arreglar con el delantero centenariense Damián Quezada que viene de jugar en San Martín de Cipolletti.