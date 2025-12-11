SUSCRIBITE
San Patricio venció a Rincón y volvió a la cima de Lifune a dos fechas del final

San Patricio del Chañar goleó 4 a 1 a Deportivo Rincón como local y le sacó a dos puntos a Independiente y tres a Alianza en la cima de Lifune.

Redacción

Por Redacción

San Patricio le gano a Rincón en El Chañar y dio un paso más hacia el título. (Foto: Gentileza Chañar Digital)

Con solo dos fechas por jugar, San Patricio del Chañar dio un paso clave rumbo al título de Lifune al golear 4 a 1 a Deportivo Rincón como local.

El Santo se fue al descanso 2 a 0 arriba con tantos de Brayan Herrera y Bernardo Deliso. Para colmo, el León se quedó con uno menos por la expulsión de Cristian Correa.

Herrera volvió a aparecer en el complemento para el 3 a 0, Ezequiel Ávila descontó de penal para el visitante pero Agustín Osterrieth lo liquidó con el 4 a 1 definitivo.

Rincón terminó con ocho porque también echaron a Facundo Miguel y a Jonathan Chacón. En San Patricio, el que vio la roja fue Deliso.

De esta manera, los de Chañar llegaron a 41 puntos y le sacaron dos a Independiente (39) y tres a Alianza (38) al que visitarán en la última fecha.

Las últimas dos fechas de Lifune

La anteúltima fecha se completará el miércoles 17/12 ya que San Patricio, Independiente y Alianza juegan este domingo 14/12 por el Regional Amateur.

Ese día, San Patricio recibirá a Unión Vecinal, Alianza visitará a Deportivo Rincón e Independiente se medirá con Maronese en cancha del Dino.

Para ser campeón en ese fecha, los del Chañar necesitan ganar y que el Gallo y el Rojo no sumen de a tres. Si no se da ese escenario, se definirá todo en la última.

Como el domingo 21/12 vuelven a jugar por el Regional Amateur, la fecha final se completará el martes 23/12 con Alianza – San Patricio en Cutral Co e Independiente – Pacífico en La Chacra.


