Batalla campal en Cruzeiro – Atlético Mineiro terminó con récord de expulsados

La definición del torneo Estadual Mineiro de Brasil terminó con una salvaje batalla campal entre los futbolistas de Cruzeiro y Atlético Mineiro y un récord de expulsados.

Cruzeiro se impuso 1 a 0 y se consagró campeón pero el triunfo se opacó en el cierre del partido. El arquero de Mineiro, Everson, se cruzó con Christian, volante de Cruzeiro y ahí empezó el desmadre.

En total, el árbitro expulsó a partir de su informe a 23 jugadores, 12 de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro. Esa cifra superó el récord de 22 echados del partido entre Portuguesa y Botafogo en 1954 durante el Torneo Río-São Paulo.

La trifulca involucró a los argentinos de Cruzeiro Lucas Romero y Lucas Villalba. Ambos se cruzaron con el arquero Everton y también con Hulk.

Ante la imposibilidad de impartir justicia en medio del caos y las agresiones cruzadas, el árbitro Matheus Candançan, quien debió solicitar protección policial, formalizó las expulsiones horas después mediante el acta oficial.

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



De acuerdo con la reglamentación que tiene el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones serán cumplidas solamente en competencias organizadas por la Federación de Fútbol de Minas Gerais. Es decir, que los jugadores expulsados cumplirán sus suspensiones en el próximo torneo Estadual y no en Brasileirao ni en la Copa do Brasil.

Eduardo Domínguez, DT de Mineiro, quedó molesto con la actitud de sus jugadores durante el partido. «Hoy no jugamos como si fuera una final, ellos sí. Quien no corra no jugará», expresó el ex Estudiantes.