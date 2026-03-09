Boca Juniors proyecta una cuarta bandeja en la Bombonera: todos los detalles de la nueva obra

Boca Juniors empezó a proyectar la ampliación del estadio Alberto J. Armando con la construcción de una cuarta bandeja que sumará alrededor de seis mil plateas y permitirá elevar la capacidad de La Bombonera de 57 mil a aproximadamente 67 mil espectadores. Desde que asumió Juan Román Riquelme, hubo cambios en el recinto y ahora camina hacia una remodelación histórica.

Según detalló el periodista Federico Cristofanelli, en Infobae, la obra forma parte del plan de ampliación impulsado por la dirigencia del club. El proyecto contempla la instalación de nuevas estructuras en el sector lindero a las vías del tren y se ejecutará una vez que cuente con las aprobaciones de los organismos vinculados al transporte ferroviario.

La principal modificación será la construcción de una nueva bandeja inferior a las tres actuales que rodean el campo de juego. Ese sector incorporará aproximadamente 6 mil asientos destinados exclusivamente a plateas.

En paralelo, se removerán definitivamente las butacas del sector K. Ese espacio, que originalmente funcionó como popular y luego fue transformado en platea, volverá a liberar superficie para incrementar la capacidad del estadio.

Para avanzar con la obra, el club ya envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur, ya que el proyecto contempla la colocación de columnas en el área lindera a las vías del tren. Sobre esos pilotes se instalarán 18 ascensores que conectarán los accesos con la nueva bandeja.

La ejecución del proyecto dependerá también de la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que deberá autorizar la intervención en el sector cercano a las vías.

En paralelo a la ampliación, el estadio tendrá otras refacciones. En la Platea L se ampliarán accesos y pasillos y se construirá un patio de comidas. También se registran avances en el gimnasio para socios ubicado sobre la calle Brandsen.

Además, se instalará un nuevo vidriado en la entrada principal del estadio, en Brandsen 805, junto con una pantalla LED de 30 metros. Las obras incluyen también mejoras en el sector de estacionamiento, trabajos de pavimentación y nueva iluminación.

La construcción de la cuarta bandeja forma parte de un plan mayor de remodelación del estadio. En una etapa posterior se prevé el traslado del campo de juego algunos metros hacia el sector de las vías, la reducción de la Platea L y la reubicación de los bancos de suplentes, además de la construcción de un nuevo túnel de acceso para los equipos.

Así quedaría la cuarta bandeja de la Bombonera. (Foto: Infobae)

El proyecto integral también contempla la demolición de los palcos construidos en 1995 sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. En ese espacio se edificarán nuevas plateas y palcos, que pasarían de los actuales 86 a un total de 240. De concretarse todas las etapas previstas, el estadio podría alcanzar en el futuro una capacidad cercana a los 80 mil espectadores.

Así quedaría la nueva Bombonera

Así quedaría la cuarta bandeja, la columna con ascensores, el techo y la pantalla. (Foto: Infobae)

La Platea L contará con nuevos accesos, pasillos y patio de comidas. (Foto: Infobae)

Así quedará la nueva puerta principal de la Bombonera en calle Brandsen. (Foto: Infobae)









