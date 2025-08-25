Bayer Leverkusen subió la oferta por Equi Fernández y Boca sonríe: cuánto le quedaría

Luego de que Xabi Alonso asuma en Real Madrid, el arranque de Erik Ten Hag no fue el esperado en Bayer Leverkusen. Cayó en su debut en la Bundesliga por 2-1 con Hoffenheim como local en un encuentro que tuvo el estreno de Claudio Echeverri. Pero además, el conjunto alemán acelera por otro volante argentino: va por Equi Fernández.

El mediocampista surgido de las inferiores de Boca lleva una temporada en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y según dio a conocer Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, pidió que acepten su transferencia. En las últimas horas, el Leverkusen realizó una oferta de alrededor de 30 millones de euros, pero con una cláusula de reventa del 15% sobre las ganancias futuras. Además, en caso de que se concrete, al Xeneize le corresponderían alrededor de 1,5 millones por mecanismo de solidaridad.

El Bayer Leverkusen se llena de argentino

El plantel conducido por el entrenador neerlandés cuenta con la presencia del Diablito pero también de Exequiel Palacios y Alejos Sarco, y atraviesa un proceso de reconstrucción tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid y dos de sus figuras, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, al Liverpool.

Con la llegada de Ten Hag, los alemanes quieren reforzar el mediocampo con el Equi, sector en el que se les fue Granit Xhaka, otra pieza clave en las últimas temporadas.

En su primera temporada con el conjunto de Arabia Saudita, Fernández disputó 37 partidos, en los que anotó un gol y repartió cuatro asistencias. Su equipo volvió a la Primera División la temporada pasada, finalizó cuarto y fue subcampeón de la King’s Cup. Su gran nivel, similar al que demostró con la camiseta del Xeneize despertó el interés de distintos equipos europeos.