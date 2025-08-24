Atención Boca: la millonaria oferta que llegó desde Europa por un mediocampista

Si bien Boca no piensa incorporar más jugadores en este mercado de pases, eso no quiere decir que se haya cerrado el período de transferencias. En las últimas horas, un club de Europa envió una millonaria oferta para acceder a la ficha de un mediocampista.

Se trata del Panathinaikos de Grecia, que hizo llegar una propuesta de USD 4.500.000 por el 80% de Vicente Taborda. El volante está a préstamo en Platense, pero su pase le pertenece al Xeneize.

La intención de la dirigencia que preside Juan Román Riquelme es desprenderse del jugador, por lo que ya comenzaron las charlas con los directivos del Calamar para que la negociación se pueda concretar. Hasta el momento se desconoce cuál es la postura del actual campeón del fútbol argentino respecto a si estarían dispuestos a dejarlo ir.

La propuesta formal del equipo griego para quedarse con el volante de 24 años ya se hizo presente en las oficinas del conjunto de Vicente Lopéz, que además de contar con el jugador hasta diciembre, cuenta con un 10% de su ficha y los derechos federativos. La oferta también incluye una serie de bonos lo cual elevaría el número final de la operación.

Taborda fue una pieza clave en el equipo que levantó el título del Torneo Apertura, que significó la primera estrella en la historia del club. Disputó 19 partidos y convirtió cinco goles.

Taborda, el jugador que busca vender Boca

En la previa del comienzo del torneo, el Xeneize tuvo la chance de repescarlo, pero como no hubo ningún ningún pedido de Miguel Ángel Russo para contar con él, decidió no hacerlo. La idea del club era que continuará sumando experiencia en el Marrón, pero ante esta nueva oportunidad de mercado, pretenden venderlo.