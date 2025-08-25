Los detalles inéditos de la llamada de Riquelme a Cavani tras el triunfo de Boca: «Me transmitió su alegría»

Boca logró estirar su buen presente y selló su segundo triunfo al hilo en el Torneo Clausura. Luego de la victoria en Mendoza, se impuso por 2-0 ante Banfield en la Bombonera y contó con el protagonismo de Edinson Cavani, quien realizó el segundo tanto y recibió un inesperado gesto de Juan Román Riquelme.

El Matador se reencontró con el gol tras cuatro meses y apenas finalizó el partido, recibió un llamado del presidente antes de que se fuera al vestuario.

El ídolo de Boca lo llamó por teléfono al uruguayo, quien se encontraba en el centro de la cancha una vez que finalizó el partido. Román lo felicitó por volver a anotar, luego de una larga sequía que lo llevó a estar en el foco de las críticas.

😅📲 "¿Y SI TE LLAMA ROMÁN?”



Ni bien terminó el partido vs Banfield, Riquelme llamó a Cavani para felicitarlo por el gol. pic.twitter.com/AFz35TXBvy — PaseClave (@paseclave__) August 25, 2025

Qué dijo Edinson Cavani sobre el llamado de Riquelme luego del triunfo de Boca

«Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo», comenzó Cavani.

Y reveló en diálogo con El Canal de Boca que «me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana».

Además, Miguel Russo mostró su apoyo al uruguayo, quien logró cortar la sequía. En conferencia de prensa, el entrenador planteó que «venimos hablando mucho con todos. Con él, con (Miguel) Merentiel, con todos los chicos que son 9. Venimos hablando con todos. Hablamos mucho. Lo más importante, de fútbol».