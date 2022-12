Benzema no habría vuelto a dialogar con Deschamps y el cuerpo médico de Francia

Algo no está bien en la relación entre el temible goleador Benzema y Deschamps, el entrenador de la selección de Francia. Gentileza.

Francia está a horas de jugar la final del Mundial de Qatar ante la selección argentina capitaneada por Lionel Messi, pero en la tradicional previa en el país europeo se mencionó de una nueva ruptura de la relación entre Karim Benzema y Didier Deschamps.

El delantero del Real Madrid no volvió a mantener contacto con el entrenador y el cuerpo médico de su selección. El Balón de Oro dejó la concentración del equipo el pasado 20 de noviembre, a dos días del estreno del equipo ante Australia y nunca se pensó dentro del equipo de trabajo del plantel francés en recuperar al tremendo delantero.

El jugador del Merengue sigue dentro de la nómina oficial de 26 jugadores y Deschamps podría haberlo llamado una vez que superó la lesión que lo marginó, pero el entrenador eligió no hacerlo y hasta en los últimos días le pidió a la prensa que le dejara de preguntar por él. Igualmente, Benzema puede reclamar su premio en caso de que Francia se consagre en el estadio Lusail.

La relación parece estar visiblemente quebrada y en caso de que el técnico renueve su vínculo con la Federación Francesa deberán volver a sentarse a hablar para limar asperezas para que Benzema vuelva a ser convocado. Esto ya sucedió antes de la Eurocopa 2021.

El entorno de Benzema no vio que la manera de manejar la situación por parte del cuerpo médico de Francia fuera la mejor en relación con su lesión. Pero, del otro lado habría un reclamo a la comunicación del jugador que dicen parecía ocultar su estado físico real. El doctor Franck Le Gall y Deschamps, viendo el alcance de la lesión, prefirieron que no se quedara en la concentración. El deseo del delantero era quedarse en Doha para tratar su lesión y tener posibilidades en el cierre del certamen y menos entendió la decisión de enviarlo de vuelta cuando Deschamps decidió no elegir a otro jugador para sustituirlo.