El truco casero que ayuda a proteger las plantas de las heladas sin gastar dinero

La recomendación es retirar estas protecciones durante el día para permitir la circulación de aire y el ingreso de luz. Imagen generada con IA.-

Las primeras heladas del invierno representan uno de los mayores desafíos para quienes tienen plantas en jardines, patios o balcones. Cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0°C, el agua presente en los tejidos vegetales puede congelarse y provocar daños que van desde manchas en las hojas hasta la muerte de ejemplares sensibles.

Sin embargo, existen algunas medidas simples que permiten minimizar el impacto del frío extremo. Entre ellas, una de las más efectivas y económicas consiste en cubrir el suelo alrededor de las plantas con una capa de material orgánico, una técnica conocida como mulching o acolchado.

Especialistas en jardinería y horticultura destacan que esta práctica ayuda a conservar el calor acumulado durante el día, reducir los efectos de las heladas y proteger las raíces frente a los bruscos descensos de temperatura.

El truco que recomiendan los expertos

El método consiste en colocar alrededor de la planta una capa de entre 5 y 10 centímetros de materiales orgánicos.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Hojas secas.

Pasto cortado ya seco.

Corteza de árbol.

Paja.

Restos de poda triturados.

Compost maduro.

Esta cobertura actúa como un aislante térmico natural que reduce las variaciones bruscas de temperatura en el suelo y ayuda a mantener una humedad más estable durante los meses fríos.

Además de proteger contra las heladas, el acolchado contribuye a disminuir la aparición de malezas, evita la erosión y mejora progresivamente la calidad del suelo a medida que se descompone.

Por qué las raíces son las más vulnerables

Aunque muchas personas concentran sus esfuerzos en proteger hojas y flores, los especialistas recuerdan que las raíces suelen ser la parte más sensible durante las heladas intensas.

Cuando las raíces sufren daños por congelamiento, la planta puede tener dificultades para absorber agua y nutrientes, incluso cuando las temperaturas vuelven a subir.

Por eso, mantener una temperatura más estable en el suelo es considerado uno de los métodos más eficaces para atravesar el invierno sin problemas.

En plantas jóvenes o recién trasplantadas, esta protección resulta todavía más importante porque sus sistemas radiculares aún no están completamente desarrollados.

Otros consejos para enfrentar las heladas

Regar durante el día

Un suelo ligeramente húmedo conserva mejor el calor que uno completamente seco. Lo recomendable es realizar el riego durante las horas centrales de la jornada y evitar hacerlo por la noche, cuando las temperaturas comienzan a descender.

Agrupar las macetas

Las plantas cultivadas en recipientes son más vulnerables porque sus raíces tienen menos protección frente al frío.

Agrupar las macetas cerca de una pared, bajo una galería o en sectores resguardados del viento puede generar un microclima más favorable y disminuir el impacto de las bajas temperaturas.

Cubrir las especies sensibles

Durante las noches más frías se pueden utilizar mantas viejas, cartones, telas antiheladas o coberturas livianas para proteger temporalmente los ejemplares más delicados.

La recomendación es retirar estas protecciones durante el día para permitir la circulación de aire y el ingreso de luz.

Evitar podas intensas

Muchos jardineros aprovechan el invierno para realizar tareas de mantenimiento, pero los especialistas aconsejan evitar las podas severas durante los períodos más fríos.

Esto se debe a que la poda puede estimular la aparición de brotes nuevos especialmente sensibles a las heladas.

Las plantas que más suelen sufrir el frío

Algunas especies requieren mayores cuidados durante el invierno, especialmente cuando son jóvenes o están en macetas.

Entre las más sensibles suelen encontrarse:

Malvones.

Santa Rita joven.

Jazmín de leche.

Lantana.

Cítricos jóvenes.

Plantas tropicales de interior.

Por el contrario, especies como el romero, la lavanda, los rosales establecidos y numerosos arbustos adaptados al clima patagónico suelen soportar mejor las bajas temperaturas.

Una tarea sencilla que puede marcar la diferencia

A medida que el invierno avanza y aumentan las probabilidades de heladas, dedicar algunos minutos a proteger las plantas puede evitar pérdidas importantes.

Lo mejor es que este truco no requiere comprar productos especiales ni realizar grandes inversiones. Muchas veces, las hojas secas que se acumulan en el jardín pueden transformarse en la mejor defensa natural contra el frío extremo.

Con una tarea simple y materiales que normalmente terminan en la basura, es posible ayudar a que flores, arbustos y cultivos lleguen a la primavera en mejores condiciones.