Bielsa aseguró que Cavani tiene chances de volver a la Selección de Uruguay: «Es convocable»

Marcelo Bielsa no le cerró las puertas de la Selección de Uruguay a Cavani.

Marcelo Bielsa no le cerró las puertas de la Selección de Uruguay a Edinson Cavani ni a Luis Suárez pensando en las próximas convocatorias. Durante una conferencia de prensa, el Loco aseguró que mira los partidos de ambos delanteros adelantó que podrían tener una chance.

Durante una rueda de prensa en el estadio Centenario, el técnico argentino remarcó que «al igual que Suárez, es convocable. Nunca dije ni voy a decir que no los voy a convocar. No hay ningún partido de Suárez o Cavani que no haya visto«.

En ese sentido, Bielsa describió el criterio que utilizará para la lista final de la Copa América que se realizará a mitad de año en Estados Unidos: «Dos jugadores por posición y algunos que puedan jugar en varios puestos. No necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino los que estén en mejor forma al momento de la decisión«.

"NO HAY NINGÚN PARTIDO DE CAVANI Y DE SUÁREZ QUE YO NO HAYA VISTO…" el Loco Bielsa volvió a tocar el tema de los históricos y sentenció que son CONVOCABLES. pic.twitter.com/o1N5bg2rT9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2024

Con respecto a la idea que planea en el juego, el ex entrenador de Chile sostuvo que le «gusta recuperar la pelota rápido cerca del arco rival o inmediatamente después de perderla». Y remarcó que «la elaboración debe evitar pases largos o divididos y sí agregar combinaciones para generar posiciones y posesiones que permitan elegir como terminar los ataques«.

Además, planteó que «el que tenga la pelota tenga varias alternativas y que no sea un pase único que el rival identifique y neutralice«.

Antes de finalizar, el Loco se refirió al Preolímpico de Venezuela en el que no pudo clasificar a Uruguay a Paris 2024. «Son un grupo de chicos excelentes y consecuentes con todo lo que propusimos. Hubiese sido un sueño poder ir a los JJOO. Hubiese sido un sueño. Perdimos un partido accesible con Paraguay y uno inmerecido con Chile. Me siento muy responsable«, concluyó.