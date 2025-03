El regalo especial de un ícono musical para Lionel Messi en su llegada a Jamaica con Inter Miami

En la previa del cruce de vuelta entre Cavalier e Inter Miami por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Lionel Messi llegó a Jamaica y fue agasajado por el gobierno local. El astro argentino recibió un regalo especial vinculado a Bob Marley.

El capitán argentino fue recibido por Olivia Grange, la ministra de Cultura y Deportes de Jamaica, quien le entregó una remera de Bob Marley, emblema de la música reggae, jugando al fútbol. El recordado músico era fanático del deporte, por lo que desde el gobierno decidieron homenajearlo con el 10 argentino.

«Me siento muy feliz. Me alegra que Jamaica pueda albergar partidos de alto nivel. Tener aquí a Messi y a otros jugadores de renombre hace que Jamaica se vea bien. Y también estoy orgullosa de Cavalier, de poder jugar con algunos de los jugadores más destacados del mundo y competir con ellos», planteó Grange, en diálogo con la prensa.

El regalo especial que le entregó el gobierno de Jamaica a Lionel Messi.

Sobre su encuentro con Messi, la Ministra mostró su felicidad y dio detalles: «Le dije: ‘¿Te puedo dar un abrazo? Y me dijo que sí. Como pueden ver, me dio un fuerte abrazo. También me dijo: ‘Amo a Jamaica. Estoy feliz de estar aquí‘».

Messi vuelve a jugar en Inter Miami luego de tres encuentros ausente

Más allá del regalo que recibió el argentino, la principal novedad en la previa del cruce ante Cavalier es que será el primer partido para Lionel Messi luego de una extensa ausencia de tres partidos.

En la ida el argentino fue convocado aunque no sumó minutos como consecuencia de la expulsión de Óscar Ustari, según dio a conocer Javier Mascherano.

En la previa del partido, Mascherano dio detalles del estado del capitán rosarino y aseguró que «Leo estará en la convocatoria, va a viajar. Mañana decidiremos qué es lo mejor: si inicia o espera y entra después. Eso lo iremos viendo«.