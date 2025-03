Una figura del Real Madrid destrozó al Cholo Simeone: «Estoy harto de ese victimismo y siempre llorar»

La eliminación del Atlético Madrid ante Real Madrid estuvo plagada de polémica en la Champions League. El penal anulado a Julián Álvarez derivó en el reclamo del Cholo Simeone y una figura del Merengue salió a cruzarlo.

Luego del triunfo del Madrid, el arquero Thibaut Courtois criticó sin filtro al entrenador argentino Diego Simeone y al Colchonero luego de las quejas que manifestaron por el polémico penal anulado a la Araña.

«Estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así», disparó el guardameta belga.

En ese sentido, el jugador de 32 años remarcó que «creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España ni en Europa”. Pero además, dejó en claro que los árbitros vieron el doble toque del delantero argentino en su ejecución: «Con la tecnología lo han visto claro desde la sala VAR donde tienen muchas cámaras e imágenes y creo que ha sido claro”.

Qué dijo el Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid

En la conferencia de prensa luego del encuentro por los octavos de la Champions League, el Cholo había planteado que «acabo de ver la imagen, dicen que cuando patea toca la pelota con el pie de apoyo, pero la pelota no se mueve. ¿Ustedes la vieron? ¿La tocó o no la tocó? ¿La viste o no la viste? ¿Cualquiera de los que está acá presente vio que tocó dos veces la pelota Julián? Levanten la mano… ¿Quién levanta la mano?».

Y Courtois no se quedó callado, el belga también apuntó contra la forma de juego del Colchonero: “Si vas ganando 1 a 0 desde el primer minuto y luego no intentas buscar el segundo, creo que quizás ahí está el fallo de su partido”.