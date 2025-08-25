Boca está cerca de cerrar la salida de dos jugadores al fútbol europeo

Boca está cerca de arreglar la salida de dos jugadores a Europa. (Foto: Fotobaires)

Luego de las dos victorias seguidas que le dieron aire en el campeonato, Boca está cerca de cerrar la salida de dos jugadores a Europa en la última semana del mercado de pases.

Uno es Marcelo Saracchi, actualmente relegado por Miguel Ángel Russo. El lateral uruguayo jugó sus últimos minutos contra el Bayern Múnich, el 20 de junio, por el Mundial de Clubes. De ahí en adelante no volvió a ser tenido en cuenta.

Sin lugar en el Xeneize, el que lo quiere incorporar es Celtic de Escocia. Sería a través de un préstamo con cargo y opción de compra. El defensor tiene contrato hasta diciembre de 2027.

En el comienzo del campeonato local, Saracchi estuvo cerca de ir a Independiente pero los clubes no llegaron a un acuerdo.

Una venta jugosa para Boca

El otro que saldría, a través de una venta, es Vicente Taborda que actualmente está a préstamo en Platense hasta diciembre.

El que presentó una oferta fue Panathinaikos de Grecia por 4.5 millones de dólares por el 80% del pase. De esta manera, Boca se quedaría con el 20% de una futura venta.

Platense recibiría un 10% de la venta como parte del acuerdo. El volante fue una de las figuras del histórico título del Calamar el semestre pasado.