En vivo: Boca y Banfield igualan sin goles al término del primer tiempo en La Bombonera

Este domingo, Boca choca con Banfield en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura. Luego de lo que fue el triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia, el Xeneize buscará su segundo triunfo en el certamen.

Para este cruce, Miguel Russo decidió apostar por los mismos protagonistas que rompieron la racha de 12 partidos sin victorias. Con un clásico esquema 4-4-2, el entrenador buscará darle continuidad al equipo titular en un partido clave para ganar confianza.

Por su parte, Banfield viene de ganarle por 3-2 a Estudiantes como local y se ubica noveno en el certamen por encima del Xeneize.

En media hora de juego, Boca domina el partido y se acerca con chances claras al arco del Taladro. Sin embargo, Sanguinetti respondió con efectividad y evitó la caída en varias oportunidades. Primero, le sacó un disparo a Paredes desde afuera del área y luego, estuvo atento ante un cabezazo dentro de Pellegrino.

A los 34 minutos, Merentiel tuvo una chance clarísima para abrir el marcador. Luego de una habilitación de Palacios, el uruguayo quedó mano a mano con el arquero, lo eludió pero al rematar su disparo dio en Maldonado que llegó a cubrir.

La formación de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura