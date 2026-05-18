La calculadora de Boca Juniors en la Copa Libertadores: qué necesita para meterse en octavos

La derrota de Boca por 1-0 frente a Barcelona SC en Guayaquil complicó seriamente su panorama en la Copa Libertadores. Tras la cuarta fecha del Grupo D, el equipo de Claudio Úbeda quedó tercero y ahora deberá hacer cuentas para mantener viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.

El empate entre Cruzeiro y Universidad Católica dejó la zona completamente abierta. Tanto el conjunto brasileño como el chileno lideran el grupo con siete puntos, mientras que el club de la Ribera suma seis y Barcelona SC quedó con tres unidades, aunque todavía con chances matemáticas de clasificar.

Con este escenario, el Xeneize está obligado a terminar primero o segundo para acceder a la próxima instancia del torneo continental.

Los cálculos de Boca Juniors para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

Si Boca gana los dos partidos que le quedan, alcanzará los 12 puntos y asegurará su clasificación a octavos de final sin depender de otros resultados.

En caso de sumar cuatro puntos, también podría avanzar, aunque dependerá de cómo los consiga. Una de las posibilidades es empatar frente a Cruzeiro y derrotar a Universidad Católica. Otra alternativa es vencer al conjunto brasileño por dos goles o más y luego igualar frente al equipo chileno.

Si el conjunto de Úbeda obtiene solo tres puntos en las dos fechas restantes, necesitará que Barcelona SC le saque unidades al mismo rival al que Boca logre derrotar.

Con apenas dos empates, el margen será todavía más reducido. En ese caso, necesitará que Barcelona SC le gane a Universidad Católica y no a Cruzeiro. Si Boca suma un punto o pierde ambos encuentros, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Otro aspecto clave en esta edición del certamen es el nuevo sistema de desempate. Desde este año, la Conmebol implementó el criterio olímpico, que prioriza los resultados entre los equipos igualados en puntos antes que la diferencia de gol.